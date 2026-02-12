Logo
Djevojčici amputirana noga nakon nesreće u Sarajevu

Radio Sarajevo

12.02.2026

14:41

tramvaj iskočio iz šina
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

U teškoj tramvajskoj nesreći koja se u četvrtak, 12. februara, prije podne dogodila na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu, jedna osoba je smrtno stradala, dok su dvije povrijeđene.

Jedna osoba je poginula, a prema nezvaničnim informacijama dok je među povrijeđenima i d‌jevojčica rođena 2009. godine kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.

Ona se nalazi u operacionoj sali Opšte bolnice Abdulah Nakaš, gd‌je joj ljekari pružaju neophodnu medicinsku pomoć.

Воз-сарајево

BiH

Jedna osoba poginula u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Oglasilo se Tužilaštvo KS o tramvajskoj nesreći u Sarajevu: "Počeo uviđaj, više informacija kasnije"

Do nesreće je došlo kada je tramvaj, koji je saobraćao iz pravca Željezničke stanice prema Baščaršiji, iz još neutvrđenih razloga iskočio iz šina.

Воз-сарајево

BiH

Tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu, ima povrijeđenih

Nadležne službe obavljaju uviđaj, a više informacija o okolnostima ove tragedije očekuje se nakon zvaničnog saopćenja.

Saobraćajna nesreća

tramvaj

Sarajevo

