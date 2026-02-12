Djevojčici amputirana noga nakon nesreće u Sarajevu

Izvor:
Radio Sarajevo
12.02.2026
U teškoj tramvajskoj nesreći koja se u četvrtak, 12. februara, prije podne dogodila na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu, jedna osoba je smrtno stradala, dok su dvije povrijeđene.
Jedna osoba je poginula, a prema nezvaničnim informacijama dok je među povrijeđenima i djevojčica rođena 2009. godine kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.
Ona se nalazi u operacionoj sali Opšte bolnice Abdulah Nakaš, gdje joj ljekari pružaju neophodnu medicinsku pomoć.
Jedna osoba poginula u iskakanju tramvaja u Sarajevu
Oglasilo se Tužilaštvo KS o tramvajskoj nesreći u Sarajevu: "Počeo uviđaj, više informacija kasnije"
Do nesreće je došlo kada je tramvaj, koji je saobraćao iz pravca Željezničke stanice prema Baščaršiji, iz još neutvrđenih razloga iskočio iz šina.
Tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu, ima povrijeđenih
Nadležne službe obavljaju uviđaj, a više informacija o okolnostima ove tragedije očekuje se nakon zvaničnog saopćenja.
