Preminula žena koja je pala sa UKC-a Srpske

12.02.2026
Žena koja je pala sa petog sprata UKC Republike Srpske je preminula, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustanove.
"Dana 12. februara 2026. godine u 09.45 časova u UKC Republike Srpske dogodio se pad sa objekta naše ustanove iz za sada neutvrđenih okolnosti.
Uprkos naporima našeg medicinskog osoblja da joj spasu život, radnica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je usljed višestrukih teških povreda koje je zadobila prilikom pada, preminula u 11:30 časova", navode iz UKC-a Srpske.
Kako su dodali u skladu sa procedurom obavješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i obezbjeđenje UKC Republike Srpske.
