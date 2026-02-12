Logo
Preminula žena koja je pala sa UKC-a Srpske

Izvor:

ATV

12.02.2026

13:03

Komentari:

0
Преминула жена која је пала са УКЦ-а Српске

Žena koja je pala sa petog sprata UKC Republike Srpske je preminula, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustanove.

"Dana 12. februara 2026. godine u 09.45 časova u UKC Republike Srpske dogodio se pad sa objekta naše ustanove iz za sada neutvrđenih okolnosti.

ukc rs

Hronika

Žena pala sa petog sprata zgrade UKC-a Srpske

Uprkos naporima našeg medicinskog osoblja da joj spasu život, radnica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je usljed višestrukih teških povreda koje je zadobila prilikom pada, preminula u 11:30 časova", navode iz UKC-a Srpske.

Kako su dodali u skladu sa procedurom obavješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i obezbjeđenje UKC Republike Srpske.

