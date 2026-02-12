Logo
Preminuo muškarac nakon operacije krajnika: Još jedna tragedija u Čačku

Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку
Foto: Pexels

U Opštoj bolnici Čačak noćas je preminuo muškarac (38) poslije operacije krajnika.

U OB Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina, navodi se u saopštenju.

Pacijent se samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svjestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao.

"Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom Ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su ljekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odjeljenju u kratkom vremenskom roku", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvođenju privremenih mera u OB Čačak, koja podrazumijeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu".

Ministarstvo zdravlja još jednom upućuje iskrene izraze saučešća porodicama preminulih.

Podsjetimo, četvorogodišnja djevojčica iz okoline Čačka preminula je 4. februara nakon operacije krajnika.

Djevojčica je operisana u Opštoj bolnici u Čačku i gdje je zbog komplikacija hitno transportovana za Beograd, gdje je preminula. Nakon eksterne provjere kvaliteta stručnog rada i nalaza obdukcije utvrdiće se da li je u pitanju propust u liječenju. Nadzor i zdravstveni inspektor je konstatovao da je medicinska dokumentacija vođena po svim pravilima struke, navodi se u saopštenju.

