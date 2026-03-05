Logo
Large banner

Ove banjalučke ulice i naselja danas ostaju bez struje

Autor:

ATV

05.03.2026

07:15

Komentari:

0
Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје
Foto: ATV

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 14 časova biti dio ulice Šargovačka i dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Dodali su da dijelovi naselja Dragočaj i Mišin Han od osam do 14 časova neće imati električne energije, a dijelovi naselja Bronzani Majdan, Stratinska, Kozica, Tramošnja i Obrovac od deset do 12 časova.

"Dijelovi naselja Kmećani, Subotica, Melina, Pervan, Goleši i Stari Majdan biće bez struje od 12 do 14 časova", poručili su iz ovog preduzeća.

Struje neće biti ni u dijelu naselja Motike od devet do 11 časova.

СПЦ

Društvo

Danas je Sveti Lav Katanski: Evo šta kažu običaji

"Od devet do 11 časova neće biti struje u dijelovima ulica Miše Stupara, Bulevar vojvode Živojina Mišića i Knežopoljska, a od 11 do 14 časova u dijelovima ulica Živka Radišića i Ranka Šipke", naveli su oni.

Dijelovi naselja Krmine i Stražbenica od 8.30 do 14.30 časova, kako su rekli, neće imati električnu energiju.

"Od 8.30 do 14.30 bez struje biće dio ulice Đure Damjanovića i dijelovi naselja Dragočaj i Saračica", saopštili su iz "Elektrokrajine".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banjaluka

isključenja struje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Катар напад

Svijet

Katar evakuiše stanovništvo

1 h

0
Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

Društvo

Danas je Sveti Lav Katanski: Evo šta kažu običaji

1 h

0
Напад Израела на Иран

Svijet

Kanada se uključuje u rat na Bliskom istoku?

1 h

0
Возач из БиХ осуђен због смрти бициклисткиње: Попио таблете за спавање, па сјео за волан

Svijet

Vozač iz BiH osuđen zbog smrti biciklistkinje: Popio tablete za spavanje, pa sjeo za volan

1 h

0

Više iz rubrike

Маричић: СНСД ће у Бањалуци подржати само оне регулационе планове у којима се уваже захтјеви грађана

Banja Luka

Maričić: SNSD će u Banjaluci podržati samo one regulacione planove u kojima se uvaže zahtjevi građana

12 h

0
Бојан Ћосић, директор „ABC Solutions“, о Станивуковићевим оптужбама

Banja Luka

Bojan Ćosić, direktor „ABC Solutions“, o Stanivukovićevim optužbama

14 h

0
"Предсједничка пратња" Станивуковића у "сивој зони", на располагању му и 4 возача

Banja Luka

"Predsjednička pratnja" Stanivukovića u "sivoj zoni", na raspolaganju mu i 4 vozača

15 h

7
Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

Banja Luka

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

36

MUP izdao obavještenje građanima Laktaša

08

33

Oglasio se advokat Kajmakoskog, iznio jezive detalje otmice

08

26

Danas sjednica Vlade Srpske u Sokocu

08

26

Jezivi detalji napada na mladića (17): Pretukli ga drvenom motkom, otac ga našao u lokvi krvi

08

25

Baka izgubljena u šumi: Psi tragači i dronovi na terenu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner