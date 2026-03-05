Ove banjalučke ulice i naselja danas ostaju bez struje

Autor:ATV
05.03.2026
07:15
Komentari:0
Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 14 časova biti dio ulice Šargovačka i dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj, saopštili su iz "Elektrokrajine".
Dodali su da dijelovi naselja Dragočaj i Mišin Han od osam do 14 časova neće imati električne energije, a dijelovi naselja Bronzani Majdan, Stratinska, Kozica, Tramošnja i Obrovac od deset do 12 časova.
"Dijelovi naselja Kmećani, Subotica, Melina, Pervan, Goleši i Stari Majdan biće bez struje od 12 do 14 časova", poručili su iz ovog preduzeća.
Struje neće biti ni u dijelu naselja Motike od devet do 11 časova.
"Od devet do 11 časova neće biti struje u dijelovima ulica Miše Stupara, Bulevar vojvode Živojina Mišića i Knežopoljska, a od 11 do 14 časova u dijelovima ulica Živka Radišića i Ranka Šipke", naveli su oni.
Dijelovi naselja Krmine i Stražbenica od 8.30 do 14.30 časova, kako su rekli, neće imati električnu energiju.
"Od 8.30 do 14.30 bez struje biće dio ulice Đure Damjanovića i dijelovi naselja Dragočaj i Saračica", saopštili su iz "Elektrokrajine".
