Kanada se uključuje u rat na Bliskom istoku?

Autor:

ATV

05.03.2026

07:05

Напад Израела на Иран
Foto: Tanjug/AP Photo/Bilal Hussein

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je u ponedjeljak da ne može isključiti mogućnost vojnog učešća svoje zemlje u eskalaciji rata na Bliskom istoku.

"Ne možemo kategorički isključiti učešće kanadske vojske", rekao je, dok je u Kanberi bio u okruženju svog australijskog kolege Entonija Albanezea.

Svijet

Vozač iz BiH osuđen zbog smrti biciklistkinje: Popio tablete za spavanje, pa sjeo za volan

"Podržavamo naše saveznike", dodao je lider liberala, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

