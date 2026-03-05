Kanada se uključuje u rat na Bliskom istoku?

Autor:ATV
Kanadski premijer Mark Karni izjavio je u ponedjeljak da ne može isključiti mogućnost vojnog učešća svoje zemlje u eskalaciji rata na Bliskom istoku.
"Ne možemo kategorički isključiti učešće kanadske vojske", rekao je, dok je u Kanberi bio u okruženju svog australijskog kolege Entonija Albanezea.
"Podržavamo naše saveznike", dodao je lider liberala, prenosi Telegraf.rs.
