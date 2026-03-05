Proljeće kuca na vrata: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, te maksimalnu temperaturu od 13 do 19 stepeni Celzijusovih.

Na istoku i ponegd‌je na jugu biće oblačnije sa kišom povremeno u prvom dijelu dana, a poslije podne suvo uz razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab vjetar, u Hercegovini umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od tri do osam stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.