Proljeće kuca na vrata: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

Autor:ATV
05.03.2026
07:45
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, te maksimalnu temperaturu od 13 do 19 stepeni Celzijusovih.
Na istoku i ponegdje na jugu biće oblačnije sa kišom povremeno u prvom dijelu dana, a poslije podne suvo uz razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab vjetar, u Hercegovini umjeren sjevernih smjerova.
Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od tri do osam stepeni Celzijusovih.
