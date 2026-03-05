Logo
Large banner

Proljeće kuca na vrata: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

Autor:

ATV

05.03.2026

07:45

Komentari:

0
Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, te maksimalnu temperaturu od 13 do 19 stepeni Celzijusovih.

Na istoku i ponegd‌je na jugu biće oblačnije sa kišom povremeno u prvom dijelu dana, a poslije podne suvo uz razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, u Hercegovini umjeren sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od tri do osam stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme danas

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас почиње исплата за ове кориснике

Republika Srpska

Danas počinje isplata za ove korisnike

59 min

0
ф-15 авион

Svijet

Oboreni iranski bombarderi neposredno pred napad na američku bazu

1 h

0
Пас кангал

Hronika

Psi rastrgali ženu: Poznato u kakvom je stanju

1 h

0
Убијен високи званичник Хамаса

Svijet

Ubijen visoki zvaničnik Hamasa

1 h

0

Više iz rubrike

Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

Društvo

Danas je Sveti Lav Katanski: Evo šta kažu običaji

1 h

0
Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

Društvo

Brat Novaka Đokovića dobio dijete sa Brazilkom

9 h

0
АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

Društvo

ATV na mjestu gdje se tradicija ne zaboravlja: Mlade uče da znaju ko su i odakle su

11 h

0
Дигитална деменција - дијагноза 21. вијека

Društvo

Digitalna demencija - dijagnoza 21. vijeka

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

36

MUP izdao obavještenje građanima Laktaša

08

33

Oglasio se advokat Kajmakoskog, iznio jezive detalje otmice

08

26

Danas sjednica Vlade Srpske u Sokocu

08

26

Jezivi detalji napada na mladića (17): Pretukli ga drvenom motkom, otac ga našao u lokvi krvi

08

25

Baka izgubljena u šumi: Psi tragači i dronovi na terenu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner