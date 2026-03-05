Logo
Danas je Sveti Lav Katanski: Evo šta kažu običaji

Autor:

ATV

05.03.2026

07:08

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetog Lava, episkopa Katanskog.

On se još za života pročuo kao veliki dobrotvor i svetitelj koji može da iscijeli svaku bolest i odagna svaku muku.

Sveti Lav živio je u Italiji u 8. vijeku i čitav život je posvetio pomoći bolesnima i siromašnim ljudima. Osim ovoga, Lav je bio žestoki branilac hrišćanstva koji se obračunavao sa svakom vrstom jeresi i neznaboštva.

Iza njegovog života, najpoznatija je ostala priča o tome kako je u jednom trenutku u njegov grad došao neki mađioničar i opsenar Iliodor koji je svojim pričama zavodio omladinu. Lav ga je uhvatio, vezao i zajedno sa njim ušao u veliku vatru. Prema predanju, Iliodor je sav izgorio, dok Lavu nije bilo ništa jer ga plamen nije ni dotakao.

Иран-напад-Израел

Svijet

Kanada se uključuje u rat na Bliskom istoku?

Nakon toga, njegov kult kao život sveca postao je još veći i poznatiji, a naročito su mu dolazili bolesni koje je samo dodirom i lijepom rečju uspijevao da izliječi. Čuda Svetog Lava nastavila su se i poslije njegove smrti u 8. vijeku. Naime, njegove mošti su izvor miomirisnog mira sa iscjeliteljskim svojstvima. Sahranjen je u crkvi Svete mučenice Lukije na Siciliji koji je za života sagradio.

Sveti Lav naročito je poštovan na Siciliji gdje je proveo najveći dio svog života i gdje je i danas zaštitnik gradova Sinagre, Linđija i Romete. Slave ga i katolička i pravoslavna crkva.

U našem narodu današnji svetac se poštuje jer donosi zdravlje i sreću u svaki dom vjernika a, kao što je vatrom pročistio nevjernike, plamenom odnosi sve nevolje, bolesti i nedaće. Zbog toga vjerovanje kaže da se na današnji dan treba naročito čuvati vatre, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

SPC

pravoslavlje

