Dodik: Vučić - veliki i iskreni prijatelj Republike Srpske

Autor:

ATV

05.03.2026

08:06

Komentari:

0
Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске
Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Aleksandar Vučić je veliki i iskreni prijatelj Republike Srpske, koji se raduje njenom razvoju i napretku. Srbija je pod njegovim vođstvom postala regionalni lider i nezaobilazni faktor mira i stabilnosti, napisao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a u objavi na Iksu.

"Takva Srbija je snažan i siguran oslonac Republici Srpskoj. Srećan rođendan, prijatelju. Želim ti ličnu i porodičnu sreću, dobro zdravlje i uspjeh. Svaki naš susret i razgovor bio je iskren i sadržajan i nadam se da će ih biti još mnogo", istakao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

