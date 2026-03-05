Dodik: Vučić - veliki i iskreni prijatelj Republike Srpske

Autor:ATV
Aleksandar Vučić je veliki i iskreni prijatelj Republike Srpske, koji se raduje njenom razvoju i napretku. Srbija je pod njegovim vođstvom postala regionalni lider i nezaobilazni faktor mira i stabilnosti, napisao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a u objavi na Iksu.
"Takva Srbija je snažan i siguran oslonac Republici Srpskoj. Srećan rođendan, prijatelju. Želim ti ličnu i porodičnu sreću, dobro zdravlje i uspjeh. Svaki naš susret i razgovor bio je iskren i sadržajan i nadam se da će ih biti još mnogo", istakao je Dodik.
Aleksandar Vučić @avucic je veliki i iskreni prijatelj Republike Srpske, koji se raduje njenom razvoju i napretku.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 5, 2026
Srbija je pod njegovim vođstvom postala regionalni lider i nezaobilazni faktor mira i stabilnosti.
Takva Srbija je snažan i siguran oslonac Republici Srpskoj.
Srećan… pic.twitter.com/asJukswiZZ
