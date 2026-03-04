Dodik i Vučić iznenadili Cvijanovićevu za rođendan

04.03.2026
20:36
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović zahvalila je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučić na divnom rođendanskom iznenađenju.
"Hvala na iskazanoj pažnji i na divnom poklonima i buketima koji su me dočekali ovdje u Vašingtonu", istakla je Cvijanovićeva na Instagramu.
Društvo
31 min0
Društvo
38 min0
Scena
44 min0
Zdravlje
45 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
21
02
21
02
21
00
20
51
20
47
Trenutno na programu