Dodik i Vučić iznenadili Cvijanovićevu za rođendan

04.03.2026

20:36

Foto: Printscreen/Instagram

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović zahvalila je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučić na divnom rođendanskom iznenađenju.

"Hvala na iskazanoj pažnji i na divnom poklonima i buketima koji su me dočekali ovdje u Vašingtonu", istakla je Cvijanovićeva na Instagramu.

