Beograđanka (29) doživjela trovanje nikotinom pa završila u Hitnoj

Za Mariju (29) iz Beograda, duvanski dim bio je samo prateći dio noćne "scenografije i provoda", njena priča nije samo svedočanstvo o jednom narušenom zdravlju, već i o opasnoj zabludi u kojoj žive mnogi pušači sa izgovorom "to se meni ne može dogoditi...". Marija je doživjela nikotinsko trovanje.

Nikotinsko trovanje nastaje kada osoba unese veću količinu nikotina nego što organizam može da podnese. Nikotin se veoma brzo apsorbuje kroz pluća, kožu i sluzokožu, a potom putem krvi stiže do mozga za svega nekoliko sekundi. U težim slučajevima može doći do konfuzije, otežanog disanja, napada, pa čak i gubitka svijesti.

Marija sebe nije smatrala teškim pušačem. Sa godinom "staža" i prosjekom od pola pakle dnevno, vjerovala je da vlada situacijom. Međutim, tog dana, u kovitlacu razgovora i dobre energije, granice su izblijedile. Između 14 i 23 časa, jedna po jedna, nestalo je svih 20 cigareta.

"Kada sam vidjela praznu kutiju, iznenadila sam se, ali nisam paničila. Mislila sam da to nije ništa strašno, pogotovo jer te večeri nisam popila ni kap alkohola - prisjeća se Marija. Ipak, njeno tijelo je već počelo da šalje tihe signale uzbune koje je ona pogrešno tumačila.

Zamka panike i fizički slom

Ono što je uslijedilo nakon povratka u stan nije ličilo na uobičajen umor nakon izlaska. Mučnina, vrtoglavica i onaj najteži simptom - gušenje. Marija je vjerovala da pati od napada panike izazvanih gužvom već neko vrijeme. Međutim, tuširanje, koje je trebalo da bude spas, postalo je okidač za potpuni kolaps.

"Nisam mogla da stojim. Tijelo je drhtalo, a znoj je izbijao uprkos vodi. Vrtoglavica je bila toliko jaka da sam se plašila pada. Jedva sam izašla iz tuš-kabine - opisuje ona trenutke u kojima je shvatila da ovo nije "u njenoj glavi", već u njenom krvotoku".

Bolovi u mišićima postali su toliko intenzivni da je svaki pokret bio borba. Čak i trenutak čekanja drugarice bio je prožet agonijom - povraćanje crnih čestica bio je jasan znak da je organizam u stanju akutne intoksikacije.

Trovanje nikotinom

U hitnoj pomoći, nakon analiza krvi, stigla je potvrda da je u pitanju trovanje nikotinom. Iako pakla cigareta nekome zvuči kao "uobičajena količina", ljekari su objasnili da je svaki organizam priča za sebe.

Kroz infuzije i razgovor sa ljekarom, Marija je doživjela prosvjetljenje koje joj je vjerovatno spasilo zdravlje. Shvatila je da njeni "napadi panike" tokom izlazaka nikada nisu bili psihološke prirode. Bili su to fiziološki krici njenog tijela koje se borilo sa prekomjernim unosom nikotina svaki put kada bi "zaboravila" koliko je zapalila.

Danas, Marija na tu noć gleda kao na bolnu, ali neophodnu lekciju. Sutradan su ostali bolovi u mišićima i glavobolja kao eho preživljenog stresa, ali je ostala i čvrsta odluka.

"Ostavila sam cigare odmah, a sa njima i kafu. Ta uzajamna veza je morala biti prekinuta", odlučna je ona.

Njeno iskustvo stoji kao opomena svima onima koji misle da su cigarete samo bezazlen pratilac društvenog života. Marija više ne nagađa da li će joj u izlasku biti dobro. Sada zna da sloboda i zdravlje nemaju miris dima, a da je najvažnija odluka ona koju donesemo kada shvatimo gdje leži naša nevidljiva granica.

Prvi znaci trovanja mogu se javiti već 15 do 60 minuta i uključuju:

- mučninu i povraćanje,

- vrtoglavicu,

- pojačano znojenje,

- ubrzan ili nepravilan rad srca,

- glavobolju,

- drhtavicu.

