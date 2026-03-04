ATV na mjestu gdje se tradicija ne zaboravlja: Mlade uče da znaju ko su i odakle su

Autor:ATV
U srcu Pariza daleko od zavičaja, ali blizu srca, članovi KUD-a Izvor čuvaju ono najvrednije pjesmu, igru i običaje svoga naroda.
„Izvor“ godinama okuplja djecu i mlade rođene u Francuskoj, učeći ih da znaju ko su i odakle potiču.
Predsjednik KUD-a Dubravka Stijović kaže da je folklor u dijaspori najatraktivnija aktivnost te da s ponosom nastupaju na mnogobrojnim manifestacijama.
