ATV na mjestu gdje se tradicija ne zaboravlja: Mlade uče da znaju ko su i odakle su

U srcu Pariza daleko od zavičaja, ali blizu srca, članovi KUD-a Izvor čuvaju ono najvrednije pjesmu, igru i običaje svoga naroda.

„Izvor“ godinama okuplja djecu i mlade rođene u Francuskoj, učeći ih da znaju ko su i odakle potiču.

Predsjednik KUD-a Dubravka Stijović kaže da je folklor u dijaspori najatraktivnija aktivnost te da s ponosom nastupaju na mnogobrojnim manifestacijama.