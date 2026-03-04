Trebinje pod nadzorom, novi sistem otkriva požar pri prvom dimu

Kako bi se stalo u kraj požarima koji godinama pustoše jug Srpske, u Trebinje je stigao novi automatizovani sistem za rano otkrivanje požara, koji će omogućiti efikasniju intervenciju vatrogasnih jedinica i smanjiti rizik od materijalne štete i ljudskih žrtava.

Soba u kojoj se požari vide i prije nego što ih iko na terenu primijeti. Na ekranima vidi se svaki pedalj grada podno Leotara. Dva senzora i tri kamere prate prostor u prečniku od 20 kilometara. Sistem radi bez pauze.

"Radi po principu skeniranja horizonta 360 stepeni. Postavljena su dva senzora, jedan na planini Leotar i na brdu Humac, koji pokriva niži dio opštine. Čim senzor registruje bilo kakav dim ili plamen nama daje alarm. Odmah dobijemo lokaciju gdje se tačno nalazi plamen", kaže Srđan Vučinić, iz Gradskog operativnog centara.

A kada operativci lociraju požar, sa jasnim razmjerama i adresom, šalju vatrogasnim ekipama. To će nam mnogo značiti, kažu vatrogasci, koji godinama vode bitku sa vremenom i nepristupačnim terenom.

"On pokriva čitav teren u Trebinju i šire. Locira na vrijeme požar. Mnogo će nam pomoći, jer nama važno da znamo kolika je razmjera požara kad dođemo na teren", rekao je Miloš Vučurević, komandir vatrogasnog društva „Lastva“.

Ipak, najveći krivac što Hercegovina tokom ljeta gori u dimu je ljudski faktor. Zato će kamere locirati i onoga ko stoji iza požara. Ovo je samo početak, kaže operativac Srđan. U planu je postavljanje još dva senzora, kako bi se pokrila teritorija oko Bilećkog jezera i udaljenijih trebinjskih sela.

"Svako paljenje na području opštine će biti vidljivo. Svaki dim će biti vidljiv i građani bi trebali da znaju da su obavezni da prijave to. Ako se dim otme kontroli mi ćemo primijetiti i reagovati. Onda će snositi i oni posljedice, ako nisu prijavili prethodno paljenje. Znaće se ko je palio i odakle je krenuo požar", kaže Vučinić.

Sada je novi sistem za rano otkrivanje požara na testu, baš kao i južnjaci. Nadležni apeluju na odgovornost i da se paljenje vatre na otvorenom odmah mora prijaviti. Samo tako mogu se sprečiti katastrofalne scene požara koje su prethodnih godina pustošile jug Srpske.