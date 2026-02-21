Uznemirujući snimak! Pregazila djevojčicu na pješakom u Trebinju

Izvor:
ATV
21.02.2026
17:11
Komentari:0
Nakon objavljivanja video snimka nesreće koja se dogodila 14. februara u Trebinju, trebinjska policija podnijela je zahtjeva za prekršajni postupak protiv vozača B.R koji je udario maloljetnog pješaka.
"Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje su 14. februara 2026. godine, u 22,10 časova na raskrsnici ulica Vidovdanska i Dušanova, grad Trebinje izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao putnički automobil marke „Kia“, kojim je upravljalo lice inicijala B.R. i maloljetni pješak", navode iz PU Trebinje.
Maloljetni pješak prošao je sa lakšim tjelesnim povredama.
O svemu navedenom obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.
Društvo
1 god0
BiH
1 god0
Kultura
1 god0
Hronika
2 god0
Hronika
1 h0
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Hronika
9 h0
Najnovije
Najčitanije
18
29
18
22
18
13
18
07
17
56
Trenutno na programu