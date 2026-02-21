Uznemirujući snimak! Pregazila djevojčicu na pješakom u Trebinju

Nakon objavljivanja video snimka nesreće koja se dogodila 14. februara u Trebinju, trebinjska policija podnijela je zahtjeva za prekršajni postupak protiv vozača B.R koji je udario maloljetnog pješaka.

"Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje su 14. februara 2026. godine, u 22,10 časova na raskrsnici ulica Vidovdanska i Dušanova, grad Trebinje izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao putnički automobil marke „Kia“, kojim je upravljalo lice inicijala B.R. i maloljetni pješak", navode iz PU Trebinje.

Maloljetni pješak prošao je sa lakšim tjelesnim povredama.

O svemu navedenom obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.