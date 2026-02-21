Logo
Large banner

Uznemirujući snimak! Pregazila djevojčicu na pješakom u Trebinju

Izvor:

ATV

21.02.2026

17:11

Komentari:

0
Ударен пјешак у требињу
Foto: portal_trebinjelive

Nakon objavljivanja video snimka nesreće koja se dogodila 14. februara u Trebinju, trebinjska policija podnijela je zahtjeva za prekršajni postupak protiv vozača B.R koji je udario maloljetnog pješaka.

"Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje su 14. februara 2026. godine, u 22,10 časova na raskrsnici ulica Vidovdanska i Dušanova, grad Trebinje izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao putnički automobil marke „Kia“, kojim je upravljalo lice inicijala B.R. i maloljetni pješak", navode iz PU Trebinje.

Maloljetni pješak prošao je sa lakšim tjelesnim povredama.

O svemu navedenom obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

pješak

Saobraćajna nezgoda

PU Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Добитници ЛОТО седмица ишли до банкрота и страница црних хроника

Društvo

Dobitnici LOTO sedmica išli do bankrota i stranica crnih hronika

1 god

0
Предсједник Додик: Бесмисао БиХ у пар датума - хроника недосљедности

BiH

Predsjednik Dodik: Besmisao BiH u par datuma - hronika nedosljednosti

1 god

0
Целулоидна хроника о бомбардованој Бањалуци 1944. године

Kultura

Celuloidna hronika o bombardovanoj Banjaluci 1944. godine

1 god

0
АТВ на мјесту догађаја: Паук одвози ауто ухапшене због свирепог убиства

Hronika

ATV na mjestu događaja: Pauk odvozi auto uhapšene zbog svirepog ubistva

2 god

0

Više iz rubrike

Полиција истражује напад на ватерполисте Борца

Hronika

Policija istražuje napad na vaterpoliste Borca

1 h

0
Откривено ко је пуцао на полицајце у Сарајеву: Познат по надимку "Убица који плаче"

Hronika

Otkriveno ko je pucao na policajce u Sarajevu: Poznat po nadimku "Ubica koji plače"

6 h

0
Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

Hronika

Težak udes, saobraćaj obustavljen, ima povrijeđenih

7 h

0
Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

Hronika

Oglasili se iz MUP-a: Muškarac ranjen nakon što je pucao na policiju

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

18

22

Rat je sve bliže? Iran poslao jasnu poruku

18

13

Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

18

07

Mađarska obustavlja isporuku struje Ukrajini?

17

56

Boris Džonson: Trebali bismo odmah poslati vojsku u Ukrajinu. Zašto ne?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner