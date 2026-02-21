Logo
Težak udes, saobraćaj obustavljen, ima povrijeđenih

21.02.2026

10:45

Foto: Screenshot / Klix.ba

Jedno lice teško je povrijeđeno u sudaru dva automobila na Vracama u opštini Istočno Novo Sarajevo, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Povrijeđen je vozač automobila "seat" čiji su inicijali A.S. i prevezen je u Bolnicu "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u 7.30 časova u Ulici Vojvode Radomira Putnika.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.

nesreća

Istočno Sarajevo

udes

