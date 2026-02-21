Do kraja februara stiže novac za četiri znaka horoskopa

21.02.2026
10:22
Komentari:0
Prema astrološkim prognozama, pojedini horoskopski znakovi mogli bi da osjete finansijski napredak do 28. februara. Tranziti Saturna i Neptuna u Ovnu, kao i uticaj Jupitera, donose prilike za zaradu, stabilizaciju budžeta i iznenadne dobitke.
Astrolozi navode da su kratki planetarni tranziti često okidač za velike životne promjene, pa bi kraj februara mogao biti presudan period za novac i poslovne odluke.
Jupiter u Raku donosi vam priliku za veću zaradu.
Posebno se izdvajaju:
- porodični biznis
- saradnja sa bliskim ljudima
- poslovi vezani za dom i nekretnine
Ulazak Saturna u Ovna otvara novo finansijsko poglavlje koje može trajati godinama.
Do kraja februara moguće je:
- stabilizovanje prihoda
- isplata dugova
- novac koji stiže iz ranijih dogovora
Sezona vašeg znaka donosi poklone, novac i nove prilike.
Astrolozi savjetuju:
- štednju
- ulaganje u sigurne stvari
- izbjegavanje impulsivne kupovine
Sezona Riba donosi finansijsko olakšanje i rast prihoda.
Mogući su:
- dodatni poslovi
- povišica
- poboljšanje materijalne situacije
Jedan znak treba da okuša sreću u igrama na sreću
Prema astrološkim tumačenjima, trenutni raspored planeta stavlja igre na sreću u fokus, a znak koji bi mogao imati najviše sreće je:
Zvijezde ukazuju na:
iznenadne dobitke
neočekivan novac
prilike koje dolaze „iz vedra neba”
Ovo je period u kojem odluke mogu uticati na cijelu 2026. godinu.
Savjet je da se:
iskoriste dobre prilike
ne ignorišu poslovne ponude
pažljivo upravlja novcem
(Glas Srpske)
Zanimljivosti
23 h0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
3 d0
Zanimljivosti
3 d0
Zanimljivosti
19 h0
Zanimljivosti
21 h0
Zanimljivosti
23 h0
Zanimljivosti
23 h0
Najnovije
Najčitanije
11
00
10
56
10
45
10
35
10
22
Trenutno na programu