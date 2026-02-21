Logo
Do kraja februara stiže novac za četiri znaka horoskopa

21.02.2026

10:22

Komentari:

0
Евро паре новац
Foto: Markus Spiske/Pexels

Prema astrološkim prognozama, pojedini horoskopski znakovi mogli bi da osjete finansijski napredak do 28. februara. Tranziti Saturna i Neptuna u Ovnu, kao i uticaj Jupitera, donose prilike za zaradu, stabilizaciju budžeta i iznenadne dobitke.

Astrolozi navode da su kratki planetarni tranziti često okidač za velike životne promjene, pa bi kraj februara mogao biti presudan period za novac i poslovne odluke.

Ova 4 znaka mogu da zarade novac do 28. februara

Blizanci

Jupiter u Raku donosi vam priliku za veću zaradu.

Posebno se izdvajaju:

- porodični biznis

- saradnja sa bliskim ljudima

- poslovi vezani za dom i nekretnine

Strijelac

Ulazak Saturna u Ovna otvara novo finansijsko poglavlje koje može trajati godinama.

Do kraja februara moguće je:

- stabilizovanje prihoda

- isplata dugova

- novac koji stiže iz ranijih dogovora

Ribe

Sezona vašeg znaka donosi poklone, novac i nove prilike.

Astrolozi savjetuju:

- štednju

- ulaganje u sigurne stvari

- izbjegavanje impulsivne kupovine

Vodolija

Sezona Riba donosi finansijsko olakšanje i rast prihoda.

Mogući su:

- dodatni poslovi

- povišica

- poboljšanje materijalne situacije

Jedan znak treba da okuša sreću u igrama na sreću

Prema astrološkim tumačenjima, trenutni raspored planeta stavlja igre na sreću u fokus, a znak koji bi mogao imati najviše sreće je:

Škorpija

Zvijezde ukazuju na:

iznenadne dobitke

neočekivan novac

prilike koje dolaze „iz vedra neba”

Šta astrolozi poručuju

Ovo je period u kojem odluke mogu uticati na cijelu 2026. godinu.

Savjet je da se:

iskoriste dobre prilike

ne ignorišu poslovne ponude

pažljivo upravlja novcem

(Glas Srpske)

Tagovi :

Horoskop

novac

Igre na sreću

Komentari (0)
