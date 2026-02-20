U BiH ulovljena riba koja se jako rijetko viđa

More ima svoj karakter. Nekad je tiho, nekad nemirno, a ponekad odluči pokazati nešto što se rijetko viđa.

Upravo to dogodilo se u neumskom zalivu gdje je ribolovac Jadranko Mandić, član Lignjolov Eging Kluba Neum, ulovio izuzetno rijedak primjerak morske šljuke.

Riječ je o ribi koja se u pravilu zadržava na znatno većim dubinama, oko 50 metara, pa je njen ulov u neumskom zalivu prava rijetkost.

Prema iskustvima ribolovaca, moguće je da je orkanski jugo koji je zahvatio područje prethodnog dana poremetio uobičajeno kretanje ribe i približio je obali.

More, posebno za snažnog juga, zna “promiješati karte” i donijeti neočekivane susrete.

Važno je istaći da je ulovljena morska šljuka vraćena u more te je nastavila svojim putem, što je potez koji zaslužuje pohvalu.