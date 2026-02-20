Logo
Horoskop za 20. februar: Šta nam zvijezde poručuju danas

Agencije

20.02.2026

Хороскоп за 20. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас
Foto: Pixabay

Donosimo vam dnevni horoskop za petak, 20. februar 2026. godine.

Ovan

Posvetite se završavanju projekata koji su na čekanju jer vam odlaganje stvara nervozu u kolektivu. Na emotivnom planu, zauzeti neka pokažu više strpljenja prema partneru, dok slobodni mogu očekivati zanimljiv susret u večernjem izlasku. Unosite više magnezijuma i izbjegavajte kafu.

Bik

Razmislite o promjeni načina štednje i pametnijem ulaganju novca koji ste nedavno dobili kao bonus. U ljubavi, zauzetima slijedi period harmonije i zajedničkih planova, dok slobodni maštaju o osobi sa kojom sarađuju. Mogući su bolovi u vratu.

Blizanci

Otvorite se za nove poslovne ponude koje vam stižu preko prijatelja, čak i ako na prvi pogled djeluju rizično. U ljubavi, zauzeti rješavaju staru nesuglasicu iz prošlosti, dok slobodni dobijaju pažnju od veoma harizmatične osobe. Više šetajte i boravite na svježem vazduhu.

Rak

Postavite jasne granice u odnosu sa članovima porodice kako biste sačuvali svoj unutrašnji mir i vrijeme. Na ljubavnom polju, zauzeti uživaju u pažnji koju dobijaju, dok slobodnima stiže poruka od nekoga koga su davno upoznali. Jačajte imunitet prirodnim čajevima i voćem.

Lav

Iskoristite svoj prirodni autoritet da pokrenete tim oko zajedničkog cilja koji će svima donijeti veliku dobit. U ljubavi, zauzeti neka unesu malo više romantike u svakodnevicu, dok slobodni privlače poglede gdje god da se pojave. Pripazite na leđa i ne podižite teške terete.

Djevica

Napravite detaljnu reorganizaciju svog radnog stola jer će vam red u prostoru donijeti i red u mislima. U ljubavi, zauzetima je potrebno više iskrenosti u razgovoru, dok slobodni mogu započeti neobičnu priču sa osobom iz drugog grada. Kontrolišite unos šećera i birajte zdravije obroke.

Vaga

Prihvatite poziv za društveni događaj jer biste tamo mogli upoznati nekoga ko će vam biti važan mentor. U ljubavi, zauzetima je potreban kompromis oko kućnih obaveza, dok slobodni osjećaju jaku hemiju sa poznanikom. Više spavajte i smanjite vrijeme ispred ekrana.

Škorpija

Slušajte svoju intuiciju kada su u pitanju novi poslovni partneri jer neko možda nije potpuno iskren prema vama. U ljubavi, zauzeti osjećaju duboku povezanost sa partnerom, dok slobodni ne mogu da se odluče između dvije privlačne osobe. Kontrolišite pritisak i unosite dovoljno tečnosti.

Strijelac

Isplanirajte kraće putovanje ili izlet u prirodu kako biste napunili baterije za izazove koji vas očekuju. Na polju ljubavi, zauzeti neka izbjegavaju sitne rasprave, dok slobodni uživaju u flertu putem društvenih mreža. Posvetite se vježbama istezanja i jačanju zglobova.

Jarac

Fokusirajte se na dugoročne ciljeve i ne dozvolite da vas trenutni manji zastoji pokolebaju u vašim namjerama. U ljubavi, zauzeti planiraju važnu kupovinu za dom, dok slobodni mogu sresti staru ljubav na neočekivanom mjestu. Mogući su problemi sa zubima, pa posjetite stomatologa.

Vodolija

Unesite malo kreativnosti u svoj svakodnevni posao kako biste izbjegli monotoniju koja vas već neko vrijeme guši. U ljubavi, zauzetima slijedi period velikih odluka, dok slobodni ulaze u uzbudljivu avanturu sa vrlo neobičnom osobom. Više se odmarajte i jačajte svoju psihu.

Ribe

Vrijeme je da se posvetite sebi i svojim hobijima koje ste zapostavili zbog tuđih potreba i zahtjeva. Na ljubavnom planu, zauzeti dobijaju pregršt nježnosti, dok slobodni maštaju o nekome ko je fizički dosta udaljen. Pazite na cirkulaciju i nosite udobnu obuću.

