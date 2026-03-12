Poznato koliko još državljana BiH boravi na Bliskom istoku

Na području Bliskog istoka boravi još oko 200 državljana BiH, od kojih je 30 turista, rekao je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković.

"Za većinu njih smo našli rješenje. Desetak je ostalo i oni će u narednim danima biti vraćeni kući", rekao je Konaković novinarima.

Naveo je da nije potrošeno ništa od 800.000 KM koje je za povratak državljana BiH izdvojio Savjet ministara, a većina državljana BiH kući je vraćena preko Mehanizma civilne zaštite EU i u saradnji sa zemljama regiona.

Svijet Njemačka pojačava mjere bezbjednosti

Konaković je dodao da za one koji su ostali u zemljama Bliskog istoka ne postoji osnov, niti ima potrebe da se šalje čarter let.