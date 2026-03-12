Zaharova: Brisel igra "šibicarenje" i daje odriješene ruke Kurtiju

Umjesto realne pomoći u pregovorima zainteresovanih strana u potrazi za rješenjima, Evropska unije godinama ucjenjuje Srbe, a paralelno daje odrešene ruke tzv. "vlastima" u Prištini u njihovom nastojanju da očiste pokrajinu od nealbanskog stanovništva, naglasila je Zaharova navodeći da se proces napretka Srbije ka EU pretvorio u šibicarenje

Kosovo i Metohija su prema Ustavu Srbije neodvojivi dio te zemlje, izjavila je za RT Balkan Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarišući vijest da je MSP Srbije demantovalo navode koji su se pojavili u dijelu srpske javnosti da je Beograd zatražio od Moskve da se ne angažuje po pitanju Kosova i Metohije u Savetu bezbjednosti UN.

Na pitanje, ima li Srbija pravo da se zalaže za KiM u svom sastavu, s obzirom na uslove za integraciju Srbije u EU, i na koga Srbija može da računa u odbrani svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, shodno Ustavu Srbije i Rezoluciji 1244 SB UN, Zaharova je poručila:

"Kao prvo, u skladu sa samim Ustavom Srbije, Kosovo i Metohija je neodvojivi dio te zemlje i ima status široke autonomije. Rezolucija SB UN 1244 potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije sa Autonomnom pokrajinom Kosovom i Metohijom u svom sastavu, čak i reguliše aktivnost međunarodne i civilne misije bezbjednosnih snaga koje su pozvane da održavaju mir i stabilnost, a ne da se bave drugim aktivnostima".

Kako ističe, prema logici pomenutih dokumenata, pretpostavki koje bi natjerale Srbiju da preispitaju pristup kosovskom problemu nije bilo, i nema ih ni sada.

"Tj. ako ćemo govoriti prostijim jezikom, pravni i međunarodno-pravni okviri ostali su isti", pojasnila je.

Što se tiče navodnog obraćanja Rusiji koje je pomenuto u pitanju, Zaharova je poručila da to "protivriječi zdravom razumu".

"U vašem pitanju postoji i potpitanje koje se odnosi na napredak Srbije ka članstvu u EU. Kako praksa pokazuje, taj proces se ne mjeri napretkom u realizaciji zahtijeva koji postavljaju evropske birokrate i koje, štaviše, stalno revidiraju u korist trenutne konjukture. To pitanje se odavno pretvorilo u, znate, politizovanu igru šibicarenja, koju Brisel koristi za dalje povećavanje pritiska na Beograd, uključujući i u odnosu na Kosovo", istakla je.

Umjesto realne pomoći u pregovorima zainteresovanih strana u potrazi za rješenjima, Evropska unije godinama ucjenjuje Srbe, paralelno daje odrešene ruke tzv. "vlastima" u Prištini u njihovom nastojanju da očiste pokrajinu od nealbanskog stanovništva, naglasila je Zaharova.

"Pritom, pismene garancije EU od 2013. godine o formiranju Zajednice srpskih opština na KiM kao osnovnog mehanizma odbrane vitalnih interesa Srba odavno su zaboravljene u Briselu", naglasila je ruska zvaničnica, i istakla, da ih tzv. prištinski političari cinično sabotiraju.

Rusija je više puta isticala da takvi manevri imaju samo jedan cilj - da zamijene legitimne mehanizme SB UN nečim što bi trebalo da dovede Srbiju do toga da je "članstvo u Evropskoj uniji i očuvanje Kosova u svom sastavu navodno nespojivo".

"Ali, u principu, sjećate se one formule koju je EU beskonačno ponavljala - 'ili ili'? U ovom slučaju to 'ili ili' koje Brisel neprestano baca u lice Beogradu je nezakonito. To protivreči kako Ustavu Srbije, tako i međunarodnom pravu u vidu Rezolucije SB UN, koju su svi dužni da poštuju", naglasila je Zaharova.

Kao i do sada, smatramo da se riješavanje kosovskog pitanja nalazi u političko-diplomatskom ključu.

"Jedini ovlašćeni mehanizam, s tačke gledišta međunarodnog prava, je Savjet bezbjednosti UN i njegova Rezolucija 1244 od 10. juna 1999. godine. Tako da, Rusija će braniti, podržavati i prihvatati samo te odluke koje će zadovoljiti narod Srbije", zaključila je diplomata za RT Balkan.