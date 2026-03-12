Vadeful: Zajedno moramo pronaći izlaz iz ovog rata

Rješenje bezbjednosnih pitanja u strateški važnom Ormuskom moreuzu može se postići samo diplomatskim putem, ocijenio je njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

Vadeful je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom rekao da se pouzdano i održivo rješenje može se postići samo diplomatskim kanalima, uz uzimanje zajedničkih interesa u obzir.

"Zajedno moramo pronaći izlaz iz ovog rata i, istovremeno, razviti početnu ideju o tome kako bi mogla izgledati buduća bezbjednosna arhitektura za region", izjavio je Vadeful koji je u posjeti Turskoj.

Fidan je rekao da su posljedice rata na Bliskom istoku već očigledne i da postoji rizik od širenja sukoba.

"Ne smije se dovoditi u pitanje teritorijalni integritet Irana i ne može cilj da bude smjena režima", naglasio je Fidan.

Brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz gotovo je zaustavljen nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na mete u Iranu 28. februara.

Ormuski moreuz je ključna ruta za snabdijevanje naftom i tečnim prirodnim gasom iz zemalja Persijskog zaliva na svjetsko tržište i čini oko 20 odsto globalne trgovine naftom, naftnim derivatima i tečnim prirodnim gasom.