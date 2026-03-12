Otkazane stotine letova zbog štrajka pilota "Lufthanze"

Više stotina letova "Lufthanze" otkazano je širom Njemačke jer su piloti te kompanije započeli dvodnevni štrajk povodom spora oko plata i penzija, saopštili su aerodromski operateri.

Ukupno 400 letova otkazano je u glavnom čvorištu u Frankfurtu, dok je 230 letova otkazano na aerodromu u Minhenu, prenosi agencija DPA.

Pogođeni su i povezani letovi sa drugih njemačkih aerodroma, rekao je portparol kompanije "Fraport", koja je operater aerodroma u Frankfurtu.

"Lufthanza" je saopštila da će najmanje polovina planiranih letova biti obavljena tokom oba dana štrajka. Na dugim linijama očekuje se polijetanje do 60 odsto aviona.

Sindikat pilota saopštio je da će štrajk biti manjeg obima nego prvi talas obustave rada prije mjesec dana.

Sindikat je pozvao više od 5.000 pilota iz "Lufthanze", "Lufthanze kargo" i "Lufthanze sitilajn" da se pridruže dvodnevnom štrajku.

Avio-kompanija i sindikat i dalje se ne slažu o povećanju plata u regionalnoj podružnici "Sitilajn" i povećanju penzija za pilote u "Lufthanzi kargo" i matičnoj avio-kompaniji "Lufthanza".