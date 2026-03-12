Logo
Makron pozvao Izrael da odustane od kopnene ofanzive u Libanu

Izvor:

Tanjug

12.03.2026

11:48

Емануел Макрон
Foto: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je Izrael da "jasno odustane od kopnene ofanzive u Libanu" i Hezbolah da "odmah obustavi svoje napade".

Makron je nakon razgovora sa libanskim predsednikom Žozefom Aunom naveo da je Hezbolah napravio grešku uvlačeći Liban u sukob sa Izraelom, dok Izrael mora da prekine kopnenu ofanzivu, preneo je "Figaro".

Napadi Izraela usmereni su na Hezbolah od 2. marta, kada je proiranski pokret započeo napade na izraelsku teritoriju.

Zvanična novinska agencija ANI prenela je o novim vazdušnim napadima u južnom Bejrutu, uporištu Hezbolaha, dok su snimci do kojih su mediji došli pokazali dim iz južnih predgrađa.

Makron je takođe razgovarao sa sirijskim predsjednikom Ahmadom el Šarom, koji podržava napore libanskih vlasti da uspostave punu kontrolu nad teritorijom i poboljša kontrolu zajedničke granice Libana i Sirije.

Emanuel Makron

