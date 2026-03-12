Sumnja se da je učenik škole iz Banjaluke zaražen meningitisom, smješten u UKC

Zbog sumnje da je zaražen meningitisom, učenik Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" iz Banjaluke smješten je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske te je pod nadzorom ljekara.

Škola čeka zvaničnu potvrdu o mogućoj infekciji

Kako je kazala za "Nezavisne novine" Irina Čavić, direktorka Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Banjaluka, prema informacijama kojima škola raspolaže, kod jednog učenika je izražena sumnja na moguću infekciju.

"Međutim, zvanična potvrda da je riječ o meningitisu nije dostavljena školi. Odmah nakon saznanja kontaktirali smo s nadležnom Higijensko-epidemiološkom službom, koja u tom trenutku takođe nije imala potvrdu da se radi o meningitisu, te nam je rečeno da ćemo biti blagovremeno obaviješteni u slučaju potvrde", rekla je Čavićeva.

Učenik nije u školi, pojačane preventivne mjere

Prema njenim riječima, učenik za kojeg se sumnja da je zaražen trenutno nije u školi te se nalazi pod zdravstvenim nadzorom.

"Škola inače redovno sprovodi dezinfekciju prostora, a u ovom trenutku te aktivnosti su dodatno pojačane radi prevencije i zaštite zdravlja učenika i zaposlenih", dodala je ona.

UKC RS bez detalja zbog zaštite privatnosti djeteta

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za "Nezavisne novine" navode da ne mogu dati informacije od djetetu.

"Obavještavamo vas da roditelji nisu saglasni s tim da informacije o zdravstvenom stanju njihovog djeteta budu dostupne medijima", kazali su iz UKC RS