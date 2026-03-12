Logo
Snažan zemljotres pogodio Grčku

Izvor:

B92

12.03.2026

11:47

Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres jačine 5,1 stepen Rihterove skale, pogodio je Grčku.

Kako navodi Evropsko-mediteranski seizmološki zavod (EMSC) na svom zvaničnom sajtu, epicentar zemljotresa bio je na 87 kilometara od Larise.

Tagovi :

Zemljotres

Grčka

