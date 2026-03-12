Snažan zemljotres pogodio Grčku

Izvor:
Zemljotres jačine 5,1 stepen Rihterove skale, pogodio je Grčku.
Kako navodi Evropsko-mediteranski seizmološki zavod (EMSC) na svom zvaničnom sajtu, epicentar zemljotresa bio je na 87 kilometara od Larise.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 21 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 12, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/QUJEPh9HO7
