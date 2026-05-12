Minić: Odgovor na krizu moraju biti investicije

12.05.2026 11:28

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на Јахорина економском форуму
Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da odgovor na krizu moraju biti investicije i da je Vlada Srpske spremna da ponudi sigurno okruženje za ulaganje.

Minić je na konferenciji za novinare, nakon otvaranja Jahorina ekonomskog foruma, rekao da nacionalni projektni plan koji će uskoro biti predstavljen govori u prilog tome da Srpska ne čeka ono što bi trebala da radi sa Federacijom BiH (FBiH) i BiH.

On je istakao da makroekonomska slika potvrđuje stabilnost i otpornost Srpske, a na to ukazuje i rast bruto društvenog proizvoda od 1,9 odsto.

Minić je ukazao na činjenicu da se danas na Forumu govori o inovacijama, investicijama i digitalizaciji, dok se zbog FBiH ne može otvoriti granični prelaz Gradiška koji bi omogućio brži i lakši protok robe, ljudi i usluga.

"Zajedničke institucije koče krucijalne projekte, a da ne govorim o zakonima. Stalno nešto zuji i vi morate da se bavite time, umjesto programom", rekao je Minić.

On je istakao da se u Republici Srpskoj projekti moraju ubrzati i da je ministrima to naložio.

"Dinamika podrazumijeva veći tempo", rekao je Minić.

