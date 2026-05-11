Ukida se jedna od najpoznatijih novčanica evra

11.05.2026 13:43

Evropska centralna banka privodi kraju opsežan proces redizajna evro novčanica, a konačna odluka o tome kako će izgledati novac koji ćemo koristiti očekuje se već tokom ove, 2026. godine.

Proces koji je pokrenut krajem 2021. godine ušao je u svoju završnu fazu. Između dvije teme – „Evropska kultura“ te „Rijeke i ptice“ – stručnjaci i javnost će izabrati vizuelni identitet koji će se u novčanicima naći nekoliko godina nakon usvajanja konačnog dizajna.

Ipak, ono što najviše zanima građane jeste sudbina najkrupnijih apoena. Kako je potvrđeno, novčanica od 500 evra definitivno neće biti dio nove serije. ECB je ranije zaustavila njenu proizvodnju, a iako se popularna „ljubičasta“ novčanica neće ponovo štampati, ona i dalje ostaje zakonsko sredstvo plaćanja. Vlasnici ovih apoena ne treba da paniče – oni se mogu koristiti i dalje, bez vremenskog ograničenja.

Ove izmjene i te kako su važne za građane Republike Srpske i BiH. S obzirom na to da je evro primarna valuta za štednju, ali i nezaobilazan faktor u trgovini i međunarodnim transakcijama, svaka promjena u evrozoni direktno se reflektuje na domaće tržište. Iz ECB-a poručuju da je cilj redizajna povećana bezbjednost i teže krivotvorenje, ali i ekološki prihvatljivija izrada.

Dok Evropa mijenja svoj izgled, i Bosna i Hercegovina ne sjedi skrštenih ruku. Prema najavama, 2028. godine možemo očekivati i modernizaciju domaće valute. Konvertibilna marka bi tada trebalo da dobije nove novčanice sa unaprijeđenim sigurnosnim obilježjima, prateći svjetske standarde u izradi novca, prenosi RTV Slon.

