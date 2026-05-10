Ponovo dolazi do promjene cijena prasića

ATV
10.05.2026 19:30

Поново долази до промјене цијена прасића

Uoči Đurđevdana, cijena prasića išla je i do 10 KM po kilogramu žive vage. Ipak, cijena je u prosjeku bila nešto jeftinija nego prethodnih godina.

"Kilogram žive vage uoči Đurđevdana u prosjeku je koštao 8 KM, a riječ je o prasićima do 30 kilograma. Cijena prasića nešto manje kilaže išla je i do 9 KM. Takođe, u višim krajevima, u kojima svinjogojstvo nije tradicija, preprodavci su kilogram žive vage prodavali i po 10 KM", kaže Maljčić za "Srpskainfo".

Ne krije da su uzgajivači, kad je riječ o prodaji, za Đurđevdan prilično dobro prošli.

"Cijena oko ove slave nije bila ni niska ni visoka, tako da je potražnja bila dobra. Takođe, Đurđevdan je slava koju obilježava veliki broj građana, a dolazi ubrzo poslije Vaskršnjeg posta. Ljudi su se, naime, poželjeli mesa, tako da je, sve navedeno, uticalo na porast potražnje za prasićima", objašnjava Maljčić.

Kako kaže, kilogram žive vage i dalje je oko 8 KM, ali ne zadugo.

"Bar po dosadašnjoj praksi, uskoro će doći do pojeftinjenja, pa bi kilogram mogao pojeftiniti na 7 KM. Razlog je manja potražnja, koja će na snazi biti sve do ljeta, kad kreće sezona masovnijeg okupljanja ljudi, slavlja, svadbi, krštenja", ističe Maljčić.

Tada bi, prema njegovim riječima, opet moglo da dođe do poskupljenja.

Nakon završetka ljeta, potražnja za ovom robom pada, i tako je sve do pred zimu kad, opet, kreću slave, te novogodišnji i božićni praznici. U tom periodu, potražnja opet raste, sve do Svetog Jovana.

Podsjetimo, uoči Đurđevdana prošle godine. cijena prasića išla je i do 12 KM po kilogramu žive vage.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

