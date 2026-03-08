Japan pogodila dva snažna zemljotresa

Dva zemljotresa magnitude 5,7 i 5,5 stepeni Rihterove skale pogodila su Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Epicentri oba zemljotresa bili su na obali, istočno od ostrva Honšu, na dubinama od 25 i 32 kilometra.

Prvi zemljotres desio se 197 kilometara od grada Morioke, navodi se u izvještaju.

Snažniji zemljotres jačine 5,7 stepeni uslijedio je devet minuta nakon prvog i bio je 30 kilometara bliže Morioki.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na cunami.