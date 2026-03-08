Logo
Large banner

Japan pogodila dva snažna zemljotresa

Izvor:

SRNA

08.03.2026

15:52

Komentari:

0
Јапан погодила два снажна земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Dva zemljotresa magnitude 5,7 i 5,5 stepeni Rihterove skale pogodila su Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Epicentri oba zemljotresa bili su na obali, istočno od ostrva Honšu, na dubinama od 25 i 32 kilometra.

Prvi zemljotres desio se 197 kilometara od grada Morioke, navodi se u izvještaju.

Snažniji zemljotres jačine 5,7 stepeni uslijedio je devet minuta nakon prvog i bio je 30 kilometara bliže Morioki.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na cunami.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Japan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ

Svijet

Njemačka dijeli čekove i do 2.000 evra: Mnogi Srbi mogu dobiti ovaj iznos

1 h

0
Ирански шеф дипломатије открио да ли им Путин помаже у рату

Svijet

Iranski šef diplomatije otkrio da li im Putin pomaže u ratu

1 h

0
Трампови бомбардери преусмјерени у базу у Њемачкој, познат разлог

Svijet

Trampovi bombarderi preusmjereni u bazu u Njemačkoj, poznat razlog

2 h

0
Ирански предсједник: Појачаћемо нападе на америчке циљеве на Блиском истоку

Svijet

Iranski predsjednik: Pojačaćemo napade na američke ciljeve na Bliskom istoku

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

22

Raul Gonzales novi trener Partizana

17

05

Majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći kod Šapca!

17

03

Ima 28 godina, troje d‌jece i kredit: Smislio je način da zaradi i prehrani porodicu, a kupci mu dolaze čim iznese robu

16

59

Tramp lansirao bombu na društvenim mrežama, udarac premijeru Velike Britanije

16

56

"Djevojka sa krilima" napustila bolnicu nakon gubitka bebe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner