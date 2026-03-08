Japan pogodila dva snažna zemljotresa

Izvor:
08.03.2026
Dva zemljotresa magnitude 5,7 i 5,5 stepeni Rihterove skale pogodila su Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Epicentri oba zemljotresa bili su na obali, istočno od ostrva Honšu, na dubinama od 25 i 32 kilometra.
Prvi zemljotres desio se 197 kilometara od grada Morioke, navodi se u izvještaju.
Snažniji zemljotres jačine 5,7 stepeni uslijedio je devet minuta nakon prvog i bio je 30 kilometara bliže Morioki.
Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na cunami.
⏩Seismic history for March 8:— The Big One || El Evento Astrológico del Siglo ☄🌋 (@TheBigOne711) March 7, 2026
🇷🇺 M6.6 - Okrug, Russia, 1991
🇹🇷 M6.0 - Elazığ, Turkey, 2010
▶️Records indicates historic earthquakes today, stay safe. pic.twitter.com/7KpfY35w5h
