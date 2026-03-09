Logo
Large banner

Kazne do 10.000 KM, a psi i dalje na ulici: Ko je odgovoran?

Autor:

ATV

09.03.2026

19:55

Komentari:

0
Пас
Foto: ATV

Problem napuštenih životinja u Banjaluci prisutan je godinama, uprkos "Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja", koji reguliše njihovu zaštitu i odgovornost vlasnika, u pogledu držanja, smještaja i ishrane, te odnosu prema napuštenim životinjama i kućnim ljubimcima.

I dok dio pasa završava na ulici, dio se zbrinjava u azilima. Stručnjaci poručuju da su oobavezno čipovanje i odgovorno vlasništvo ključni koraci u smanjenju broja napuštenih životinja, ali i da se ovaj problem ne može riješiti bez sistemskog pristupa i dosljedne primjene propisa.

"Ova država ima jako dobar zakon o zaštiti životinja koji propisuje kazne za napuštanje životinja koje idu od 30 do 10 hiljada maraka, primjena ovog zakona bi bila nešto što bi riješilo ovaj problem koji je enorman", rekao je doktor veterinarske medicine Mirko Ćelić.

Problem se rješava u njegovom nastanku, poručuju iz udruženja za zaštitu životinja, a on nastaje već u dvorištu. Iako kazne za odbacivanje životinja postoje, u praksi je takve postupke teško ispratiti. Sterilizacija vlasničkih pasa i savjesno držanje životinja bi, kažu, bila prva tačka u rješavanju ovog problema.

"Budite odgovorni vlasnici i ako prepoznate da neko nije odgovoran vlasnik, urgirajte na nadležne, mi imamo stvarno lijene institucije čak i one koje imaju volju lijene su, tako da urgirajte na njih, vršite pritisak", istakla je predsjednik udruženja građana „WagWag“ Anđela Španović.

Iz Gradske uprave kažu da su u prethodnom periodu organizovane informativne kampanje kako bi se građani upoznali sa obavezama koje imaju kao vlasnici pasa, kao i sa nadležnostima institucija koje kontrolišu sprovođenje propisa. Iz odjeljenja za komunalnu policiju navode da su tokom prošle godine izrečene i novčane kazne za vlasnike koji pse izvode bez nadzora ili suprotno propisima, te da psi moraju biti označeni mikročipom radi identifikacije. Kazne za takve prekršaje kreću se od 1.000 do 3.000 KM.

"I država i lokalne samouprave moraju povećati kazne za napuštanje životinja i uvesti rigoroznije mjere, pošto do sada, ove mjere koje su propisane, nisu se pokazale kao neke dobre", istakao je iz Odjeljenja za komunalne poslove Goran Milojević.

Zakoni postoje, kazne su propisane, a napuštene životinje i dalje ostaju dio svakodnevnice na ulicama Banjaluke. Ta slika se, čini se, neće promijeniti sve dok se propisi ne počnu dosljedno primjenjivati, a odgovornost vlasnika postane pravilo, a ne izuzetak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pas

psi lutalice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Анђела Игњатовић Бресквица

Scena

Povezuju me sa svakim: Breskvica o razvodu Luke Dončića i pričama da je ona "glavni krivac"

2 h

0
Ако сте рођени у овом знаку, петак 13. би вам могао донијети срећу

Zanimljivosti

Ako ste rođeni u ovom znaku, petak 13. bi vam mogao donijeti sreću

2 h

0
Чишћење

Gradovi i opštine

Veliko proljećno sređivanje grada Doboj

2 h

0
Таблете лијекови

Zdravlje

Hitno se povlače serije ovog lijeka

2 h

0

Više iz rubrike

Осми март: Док једни славе, други протестују

Banja Luka

Osmi mart: Dok jedni slave, drugi protestuju

1 d

0
Саша Мићин

Banja Luka

Mićin za ATV: Želimo da spriječimo sistem paralelnog takmičenja i rukovođenja

3 d

2
Дјеца у бањалучком насељу Росуље.

Banja Luka

Kroz igru do dobrog djela: “Osmomartovska prodavnica” banjalučkih mališana

3 d

0
Протест мјештана Старчевице, траже школу и вртић

Banja Luka

Protest mještana Starčevice, traže školu i vrtić

3 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

22

12

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

21

58

SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

21

55

Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

21

41

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner