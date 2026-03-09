Kazne do 10.000 KM, a psi i dalje na ulici: Ko je odgovoran?

Problem napuštenih životinja u Banjaluci prisutan je godinama, uprkos "Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja", koji reguliše njihovu zaštitu i odgovornost vlasnika, u pogledu držanja, smještaja i ishrane, te odnosu prema napuštenim životinjama i kućnim ljubimcima.

I dok dio pasa završava na ulici, dio se zbrinjava u azilima. Stručnjaci poručuju da su oobavezno čipovanje i odgovorno vlasništvo ključni koraci u smanjenju broja napuštenih životinja, ali i da se ovaj problem ne može riješiti bez sistemskog pristupa i dosljedne primjene propisa.

"Ova država ima jako dobar zakon o zaštiti životinja koji propisuje kazne za napuštanje životinja koje idu od 30 do 10 hiljada maraka, primjena ovog zakona bi bila nešto što bi riješilo ovaj problem koji je enorman", rekao je doktor veterinarske medicine Mirko Ćelić.

Problem se rješava u njegovom nastanku, poručuju iz udruženja za zaštitu životinja, a on nastaje već u dvorištu. Iako kazne za odbacivanje životinja postoje, u praksi je takve postupke teško ispratiti. Sterilizacija vlasničkih pasa i savjesno držanje životinja bi, kažu, bila prva tačka u rješavanju ovog problema.

"Budite odgovorni vlasnici i ako prepoznate da neko nije odgovoran vlasnik, urgirajte na nadležne, mi imamo stvarno lijene institucije čak i one koje imaju volju lijene su, tako da urgirajte na njih, vršite pritisak", istakla je predsjednik udruženja građana „WagWag“ Anđela Španović.

Iz Gradske uprave kažu da su u prethodnom periodu organizovane informativne kampanje kako bi se građani upoznali sa obavezama koje imaju kao vlasnici pasa, kao i sa nadležnostima institucija koje kontrolišu sprovođenje propisa. Iz odjeljenja za komunalnu policiju navode da su tokom prošle godine izrečene i novčane kazne za vlasnike koji pse izvode bez nadzora ili suprotno propisima, te da psi moraju biti označeni mikročipom radi identifikacije. Kazne za takve prekršaje kreću se od 1.000 do 3.000 KM.

"I država i lokalne samouprave moraju povećati kazne za napuštanje životinja i uvesti rigoroznije mjere, pošto do sada, ove mjere koje su propisane, nisu se pokazale kao neke dobre", istakao je iz Odjeljenja za komunalne poslove Goran Milojević.

Zakoni postoje, kazne su propisane, a napuštene životinje i dalje ostaju dio svakodnevnice na ulicama Banjaluke. Ta slika se, čini se, neće promijeniti sve dok se propisi ne počnu dosljedno primjenjivati, a odgovornost vlasnika postane pravilo, a ne izuzetak.