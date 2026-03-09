Hitno se povlače serije ovog lijeka

Zbog primjećenih neispravnosti sa hrvatskog tržišta se privremeno povlače sve serije lijeka Zoltex 40 mg praška koji se koristi kao rastvor za inekcije, saopšteno je danas iz firme Belupo i Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Riječ je o serijama A99A1, A2VO1, XDOF1, X2XK1 i X2XJ1.

Prema saopštenju HALMED-a, u rastvoru su primjećene čestice za koje se pretpostavlja da potiču od materijala zatvarača na pakovanju.

Navodi se da na tržištu postoje drugi lijekovi istog farmaceutskog sastava, što pacijentima omogućava da nesmetano nastave terapiju.

Ljekari su pozvani da obavezno prijave svaku nuspojavu ili sumnju u neispravnost lijeka.

Pacijentima koji su razvili neku nuspojavu savjetuje se da se obrate svom ljekaru radi dogovora o nastavku liječenja, a nuspojave mogu prijaviti i direktno Agenciji.