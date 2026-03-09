Logo
Hitno se povlače serije ovog lijeka

Izvor:

Tanjug

09.03.2026

19:37

Komentari:

0
Таблете лијекови
Foto: Pexels

Zbog primjećenih neispravnosti sa hrvatskog tržišta se privremeno povlače sve serije lijeka Zoltex 40 mg praška koji se koristi kao rastvor za inekcije, saopšteno je danas iz firme Belupo i Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Riječ je o serijama A99A1, A2VO1, XDOF1, X2XK1 i X2XJ1.

Влада Републике Српске

Društvo

Alimentacija više ne smije kasniti: Utvrđen zakon o privremenom izdržavanju djece

Prema saopštenju HALMED-a, u rastvoru su primjećene čestice za koje se pretpostavlja da potiču od materijala zatvarača na pakovanju.

Navodi se da na tržištu postoje drugi lijekovi istog farmaceutskog sastava, što pacijentima omogućava da nesmetano nastave terapiju.

Ljekari su pozvani da obavezno prijave svaku nuspojavu ili sumnju u neispravnost lijeka.

Гориво

BiH

U srijedu stabilizacija snabdijevanja gorivom?

Pacijentima koji su razvili neku nuspojavu savjetuje se da se obrate svom ljekaru radi dogovora o nastavku liječenja, a nuspojave mogu prijaviti i direktno Agenciji.

