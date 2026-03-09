Opaka bolest krije se iza tegoba sa varenjem: Rane simptome često zanemarujemo

Kanceri koji pogađaju sistem za varenje postaju sve češći širom svijeta. Mnogi od ovih karcinoma razvijaju se sporo i ne moraju izazvati jasne simptome u ranim fazama.

Pošto znaci često izgledaju slično uobičajenim problemima sa varenjem poput kiselosti ili gastritisa, ljudi imaju tendenciju da ih ignorišu ili se oslanjaju na samolječenje. Međutim, ljekari kažu da rano prepoznavanje znakova upozorenja može igrati ključnu ulogu u dijagnozi i liječenju.

Rak gastrointestinalnog trakta (GI) utiče na organe odgovorne za varenje i apsorpciju hranljivih materija. Pošto ovi karcinomi mogu napredovati neprimjetno, rana svijest je ključna. Doktor G. Giriša, vodećeg konsultanta – hirurška onkologija u bolnici SPARSH, Henur Road, Bangalore, objasnio je za portal Onlymyhealt gastrointestinalne karcinome, njihove simptome i kako se rak želuca može rano otkriti.

Šta je gastrointestinalni (GI) rak?

Gastrointestinalni karcinomi se odnose na karcinome koji se razvijaju u organima koji učestvuju u varenju. Prema riječima doktor Giriša, karcinomi gastrointestinalnog trakta utiču na sistem za varenje i organe odgovorne za apsorpciju hranljivih materija iz hrane. Ovi karcinomi uključuju one koji se razvijaju u jednjaku, želucu, jetri, žučnim kanalima, žučnoj kesi, pankreasu, tankom crijevu, debelom crevu, rektumu, anusu i slijepom crijevu.

On objašnjava da se mnogi karcinomi gastrointestinalnog trakta razvijaju tiho.

"Mnogi karcinomi gastrointestinalnog trakta razvijaju se tiho, zbog čega rano otkrivanje postaje izuzetno važno", kaže on, dodajući da se simptomi u ranim fazama često zanemare jer ljudi nemaju dovoljno svijesti.

Faktori načina života, gojaznost, infekcije, genetika i prehrambene navike su među glavnim doprinosiocima ovim karcinomima.

Koji organi su najčešće pogođeni?

Digestivni trakt se proteže od usta do anusa, i rak se može razviti bilo gde duž ovog puta. Međutim, neki organi su češće pogođeni od drugih. Doktor Giriš napominje da su jednjak, želudac, debelo crevo, rektum, jetra i pankreas među najčešće pogođenim organima.

On objašnjava da svaka vrsta raka gastrointestinalnog trakta može pokazivati različite simptome u zavisnosti od zahvaćenog organa. Međutim, rana dijagnoza i blagovremeno liječenje mogu značajno poboljšati šanse za oporavak.

Šta je rak želuca?

Rak želuca je jedan od glavnih tipova raka gastrointestinalnog trakta i obično počinje u unutrašnjoj sluzokoži želuca. Doktor Giriš objašnjava da bolest često počinje kao čir na sluzokoži želuca.

"Slično gastritisu, pacijenti mogu u početku osjetiti nelagodnost u gornjem dijelu stomaka nakon jela, osjećaj punoće, peckanje, gubitak apetita i povraćanje", kaže on.

Kako stanje napreduje, simptomi mogu postati primjetniji. Krvarenje iz čira može dovesti do anemije i opšte slabosti, dok se boja stolice može promijeniti u crnu ili tamno-katranastu stolicu. Postepeno se mogu javiti i gubitak težine i umor.

Dodaje da je rak želuca često povezan sa određenim faktorima rizika, uključujući:

upotrebu duvana (pušenje ili bezdimni)

gojaznost

porodičnu istoriju raka

prekomjeran unos soli

konzumiranje nehigijenske hrane koje može dovesti do infekcije Heliko bakterija

ljekar u bijelom mantilu pokazuje hemijskom na čir na želucu prikazan na presjeku makete ljudskog želuca

Pošto rani simptomi podsjećaju na gastritis, mnogi ljudi odlažu ljekarsku konsultaciju.

Rani znaci upozorenja na rak želuca

Rak želuca u ranoj fazi može izazvati suptilne simptome koje je lako ignorisati.

Doktor Giriš objašnjava da neki od ranih znakova upozorenja uključuju neobjašnjiv gubitak apetita, upornu nelagodnost u stomaku i postepeni gubitak težine.

On napominje da mnogi ljudi pogrešno shvataju ove simptome kao kiselost ili loše varenje i nastavljaju sa samoliječenjem, što odlaže dijagnozu. Ljekari preporučuju konsultacije sa specijalistom ako simptomi problema sa varenjem traju duže vrijeme ili se često vraćaju.

Ekonomija Na nekim pumpama u BiH gorivo jeftinije 40 feninga nego na drugim

Simptomi raka gastrointestinalnog trakta koje nikada ne treba ignorisati

Iako su mnogi problemi sa varenjem bezopasni, određene simptome uvijek treba medicinski proceniti. Prema riječima dr Giriša, upozoravajući znaci koje ne treba ignorisati uključuju:

uporni bol u stomaku

crna ili tamno smeđa stolica

sluz u stolici

iznenadni neobjašnjiv gubitak težine

promjene u crevnim navikama

naizmjenični zatvor i dijareja

povećana učestalost stolice

žutica

uporni svrab

On objašnjava da ovi simptomi ne moraju nužno značiti rak, ali svakako zahtijevaju odgovarajuću medicinsku procjenu.

Devojka sjedi na krevetu i drži se za glavu i stomak od bola

Mogućnosti liječenja gastrointestinalnog karcinoma

Liječenje karcinoma gastrointestinalnog trakta zavisi od nekoliko faktora, uključujući vrstu raka, zahvaćeni organ, stadijum bolesti i opšte zdravlje pacijenta. Doktor Giriš objašnjava da se u zavisnosti od stanja koristi nekoliko pristupa lečenju. To uključuje:

hirurgiju (otvorenu, laparoskopsu ili robotsku)

hemoterapiju

radioterapiju

ciljanu terapiju

imunoterapiju u mnogim slučajevima, ljekari kombinuju više tretmana kako bi postigli bolje rezultate.

Šta istraživanja kažu o raku gastrointestinalnog trakta

Istraživanje takođe ističe rastući globalni teret gastrointestinalnih karcinoma. Studija objavljena u časopisu „The Lancet Gastroenterology & Hepatology“ izvještava da karcinomi gastrointestinalnog trakta čine značajan udio u globalnim slučajevima raka, posebno karcinomi želuca, jetre, pankreasa i kolorektalnog regiona. Studija je takođe naglasila da rano otkrivanje i skrining igraju glavnu ulogu u poboljšanju stope preživljavanja, posebno kod karcinoma koji često pokazuju simptome tek u kasnijim fazama.

Rak gastrointestinalnog trakta utiče na organe za varenje, a rani simptomi često liče na obične tegobe. Obratite pažnju na uporan bol, promjene stolice i neobjašnjiv gubitak težine, prenosi Kurir.