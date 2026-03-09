Djevojčica imala česte glavobolje, vrtoglavice i mučninu: Ljekari joj uradili krvnu sliku, pa se šokirali

Na ulici danas gotovo da nema tinejdžera koji sa sobom ne nosi "vejp", a jedna, naizgled, obična tinejdžerska navika koštala je zdravlja trinaestogodišnju djevojčicu iz Srbije. Iako su prvi laboratorijski i dijagnostički nalazi bili uredni, roditelji nisu željeli da odustanu već su nastavili da istražuju, a onda je uslijedio šok! O tome svjedoči u TikTok objavi doktor Miloš Prvanović.

Kako je doktor Miloš Prvanović, u čijoj je ustanovi djevojčica pregledana, ispričao, roditelji su je doveli zbog čestih glavobolja, vrtoglavica, mučnina, povraćanja i hronične malaksalosti koje su trajale mjesecima.

- Dođe nama juče jedna djevojčica od 13 godina. Doveli su je roditelji. Ima česte glavobolje, mučnine, povraćanje, vrtoglavice i hroničnu malaksalost već par mjeseci. Pogledamo mi njene laboratorijske nalaze. Vidimo da je sve u redu, ali roditelji su zabrinuti bili pa su odradili slikanje cervikalnog dijela kičme koji je idealan - započeo je on priču na svom TikTok nalogu.

Nalazi krvi otkrili sve

Međutim, djevojčica je bila izrazito blijeda, sa tamnim kolutovima oko očiju i vidjelo se da nešto nije kako treba.

- Provjerimo cervikalni dio našim aparatima za kiropraktiku koje radimo za fizikalno-medicinsko, vidimo sve je u redu. Ali, protok, koji smo izmjerili sa našom CRTP akupresurom, bio je jako slab, nekih 0,30-0,50, a kod adolescenata treba da bude 340-380 - navodi doktor.

Kako bi utvrdili šta se događalo sa ovom tinejdžerkom, odradili su mikrobiološki nalaz krvi i imali su šta i da vide, kaže on.

- Totalno slijepljena krvna slika, bez kiseonika. Vidimo i jako velike kolonije bakterija. Vidimo i prisustvo žive u krvi. Vidimo da su ćelije totalno prazne, oštećene su nekih 70-80%. Fali vitamina i selena, omega masti su u katastrofalnom stanju - otkrio je doktor.

Koristila vejp u "nenormalnim količinama"

Daljom analizom ljekari su utvrdili da je uzrok ove ozbiljne kliničke slike prekomjerno konzumiranje elektronskih cigareta (vejpova), koje je djevojčica koristila, kako je naveo, u "nenormalnim količinama".

- Ono što vidimo je prisustvo amonijaka i nikotina abnormalno veliko. Za njenih 13 godina ovo nije normalan nalaz krvi. Tako da, roditelji, vodite računa šta konzumiraju vaša djeca, jer upravo od ovakvih stvari dolazi do autoimunih oboljenja - upozorio je doktor.

Koliko traje proces čišćenja organizma

Proces čišćenja organizma u ovakvim slučajevima, priča on, traje od 6 do 9 mjeseci, a kod nekih i do godinu, godinu i po dana.

- Znači da moramo da budemo rigorozno disciplinovani prema hrani, prema unošenju minerala, vitamina. Moramo da vodimo računa o energetskim pićima, ovde se vidi i da je toga bilo u krvi, i svašta nešto što možemo naći od tih vještačkih aroma i hormona što deca unose iz te savremene industrije, morate da vodite računa, da ta djeca žive što zdravije, budite strogi kao što su nekad bili prema nama - naglasio je.

(Kurir)