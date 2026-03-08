Logo
Trebinje: Uspješno urađeni prvi zahvati iz oblasti bolesti srca

Izvor:

SRNA

08.03.2026

13:00

Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ у Требињу
Foto: ATV

U novoj bolnici u Trebinju uspješno su urađeni prvi složeni pregledi i zahvati iz oblasti bolesti srca, što pacijentima iz Hercegovine omogućuje da više ne moraju da idu u velike medicinske centre u Foči i Banjaluci.

Vršilac dužnosti direktora Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske /UKC/ Nikola Šobot rekao je da su tokom vikenda pokazali pripremljenost i funkcionalnost trebinjske bolnice za najzahtjevnije zahvate iz oblasti kardiovaskularne medicine, navodeći da je ovo novo poglavlje u zbrinjavanju srčanih bolesnika u regiji Hercegovine.

"U sali za kateterizaciju u novoj bolnici u Trebinju juče smo uspješno izveli prve procedure iz oblasti dijagnostike, odnosno koronografije. Osim toga, odrađena je i neinvazivna dijagnostika u kardiovaskularnoj medicini", izjavio je Šobot na konferenciji za novinare.

On je istakao da je postignuta i pripravnost tokom 24 časa za sve pacijente sa akutnim infarktom miokarda, što ranije nije postojalo u toj bolnici.

To je, kako je istakao, veoma važan korak ne samo za Hercegovinu nego i za Republiku Srpsku, s obzirom na to da ni Herceg Novi ni Dubrovnik nemaju tu vrstu pripravnosti, što Trebinje pretvara u regionalni zdravstveni centar.

Šobot je naglasio da je opremljenost trebinjske bolnice na vrhunskom nivou, te je čestitao svim zaposlenima i građanima Trebinja i Hercegovine na dobrim uslovima u bolnici.

Direktor Bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju Nedeljko Lambeta najavio je da će od sutra svim građanima biti dostupna i magnetna dijagnostika i da te preglede mogu zakazati kod porodičnog doktora.

"U angio-sali juče su izvedene tri procedure, pacijenti su stabilno i već danas bi trebalo da budu pušteni kući", rekao je Lambeta.

On je dodao da pacijenti iz Hercegovine više neće morati da idu u Foču i Banjaluku jer će angio-sala biti dostupna 24 časa, gdje će intervenisati doktori iz Banjaluke ili Beograda, a u narednom periodu i iz drugih centara.

Lambeta je dodao da je od prošle sedmice u trebinjskoj bolnici u funkciji i CT.

On je zamolio građane za strpljenje, navodeći da je kol-centar bolnice namijenjen za pozive za zakazivanje pregleda ili da se dobije neka informacija u vezi sa kontrolnim pregledima.

Nova bolnica u Trebinju "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar", u koju je uloženo više od 120 miliona KM, opremljena je najsavremenijom medicinskom opremom, prostire se na 41.080 metara kvadratnih uređene površine, a svečano je otvorena 5. januara.

Sa više od 20 službi i odjeljenja, 223 kreveta i savremenom medicinskom opremom, pacijentima će biti dostupna zdravstvena zaštita na najvišem nivou.

