Elek: Ove zimske sezone OC Jahorina ostvarila dobit od 1.022.000 KM

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek izjavio je da je tokom ove zimske sezone Olimpijski centar ostvario dobit od 1.022.000 KM, od kojih će 600.000 KM biti preusmjereno za projekte u opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo, te opštini Rogatica.

"Najviše će dobiti opštine Pale i Trnovo, koje se graniče, ali želimo da pomognemo i Sokocu, Rogatici, Istočnom Starom Gradu i svim opštinama i da pokušamo zajedno da kreiramo jedan turistički proizvod jedinstven na cijeloj ovoj regiji", rekao je Elek nakon današnjeg sastanka sa ministrom trgovine i turizma Republike Srpske Nedom Puhovcem na Jahorini.

On je istakao da je Vlada Republike Srpske preuzela kredite Olimpijskog centra i time stvorila uslove da ovaj centar iz vlastitih sredstava razvija Jahorinu.

"Mi osjećamo odgovornost prema svim ostalim opštinama na osnovu odluke Vlade da budemo pokretač razvoja cijele ove regije", naveo je Elek.

On je podsjetio da je samo u ovoj sezoni u budžet Republike Srpske uplaćeno 40 miliona maraka.

"Samo sa Jahorine, znači od hotelijera, ugostiteljskog sektora, ski-rentala i ski-učitelja 40 miliona KM otišlo je u budžet", naglasio je Elek.

On je dodao da je milijarda KM investicija iz privatnog sektora, 170 miliona je plaćeno Upravi za indirektno oporezivanje BiH, a dio tog novca opet je otišao u budžet Srpske.

"Tako da sve ono što je Vlada investirala, što je preuzela kredite za jednu godinu Vlada i naplatila, i sada kroz fiskalne namete, kroz budžet ostvaruje prihode. I to je i smisao Vladinih ulaganja", rekao je Elek.

Od 600.000 KM koje će biti podijeljeno lokalnim zajednicama, Palama će biti uplaćeno 250.000 KM.

"Tu će se napraviti sportski teren. Oni će sami donijeti odluku u ovom dijelu, mada smo nešto već dogovorili", najavio je Elek i zahvalio narodnim poslanicima Damjanu Škipini i Aci Stanišiću koji su učestvovali u ovom dogovoru.

Elek je najavio da će Stanišić dati zemljište na kome će biti napravljeni sportski tereni.

Opštini Trnovo, prema njegovim riječima, biće uplaćeno 150.000 KM gd‌je će se raditi na uređenju jednog izletišta.

"Dogovor s načelnikom Sokoca Strahinjom Bašovićem jeste da 6.000 maraka bude uplaćeno jednoj porodici, ali dogovorili smo se da ćemo i tamo da napravimo dva sportska terena u vrijednosti od 30.000 maraka", istakao je on.

Istočnom Starom Gradu biće uplaćeno 6.000 KM za Gorsku službu, a Elek je napomenuo da su otvoreni da pomognu za bilo koji projekat.

Predsjednik Nadzornog odbora naročito je ponosan što je 72.000 KM izdvojeno za renoviranje Srednje škole u Rogatici, jer se time pokazuje da ne se gleda samo na opštine koje su naslanjene na Jahorinu.

"Od razvoja Jahorine najviše su profitirale lokalne zajednice Pale i Trnovo. Podsjetiću da je budžet opštine Pale bio osam miliona KM, a sad je 24 miliona i da je to najviše zahvaljujući renti i uređenju sa Jahorine", rekao je Elek.

Za Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo biće izdvojeno 30.000 KM.

On ja naveo podatak da najskuplji kvadrat stana u Republici Srpskoj nije u Banjaluci ni u Bijeljini, nego u opštini Trnovo.

"I to su sve posljedice investicija prvenstveno Vlade Republike Srpske na Jahorini, a onda je Jahorina generisala sav taj dalji investicioni ciklus. Jahorina će i dalje pomagati ne samo kroz ove projekte, nego ćemo biti nosilac svih daljih projekata prema Vladi", najavio je Elek.

Naglasivši da Olimpijski centar ima dobru saradnju sa svim lokalnim zajednicama, on je rekao da će zajedno sa načelnicima opština ići i prema Vladi, jer je ovo način kako može da funkcioniše jedan državni projekat.

"Vlada pomaže, ulaže prve tri, četiri godine, a poslije te četiri godine taj investicioni ciklus se nastavlja sam", pojasnio je Elek.