Druga grupa građana BiH doputovala iz Dubaija

Izvor:

Agencije

06.03.2026

21:51

Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Druga grupa građana BiH doputovala je danas iz Dubaija na sarajevski aerodrom.

Riječ je o redovnom letu aviokompanije "Flaj Dubaji", prenosi "Dnevni avaz".

Prva grupa državljana BiH, koji su evakuisani sa Bliskog istoka, stigla je juče na sarajevski aerodrom.

Savjet ministara donio je danas odluku o traženju međunarodne pomoći putem Mehanizma civilne zaštite EU za evakuaciju državljana BiH iz država Bliskog istoka.

Za realizaciju aktivnosti iz ove odluke osigurano je 800.000 KM odlukom Savjeta ministara BiH.

aerodrom Sarajevo

Dubai vesti

Dubai

