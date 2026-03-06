Kako su medicinari iz Ribnika spasili život pacijentu u jednoj od najtežih intervencija

Znanje, brzina i prisebnost medicinskog tima Doma zdravlja "Dr Dragan Vojvodić" u Ribniku bili su presudni da pacijent Gojko Savić (79) iz Donjeg Ribnika, kojeg je ugrizla svinja i probila mu arteriju u natkoljenici, stigne živ do ljekara u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Dramatična borba sa krvarenjem

Ljekar i medicinsko osoblje koje je učestvovalo u ovom herojskom činu, kažu da je situacija bila izuzetno dramatična, jer se krvarenje nije moglo zaustaviti ni nakon postavljanja kompresivnog zavoja i poveske.

- Prvi put u devet godina rada mi se desilo da krvarenje ne mogu da zaustavim. Bilo je masivno, kao u filmu, arterijska krv je išla u mlazu u vazduh - rekla je doktorica Danijela Babić za "Glas".

Prema njenim riječima, pacijent je u kratkom vremenu izgubio dosta krvi, a timski rad i prisebnost bili su od presudnog značaja.

Timska borba za život

- U tom trenutku nema podjele ko je doktor, ko sestra, svi smo jedan tim koji se bori da spasi život. Dali smo mu oko tri litre infuzije, kao i nekoliko ampula lijeka za zaustavljanje krvarenja, kako bi ga stabilizovali do Banjaluke - navela je Babićeva.

Istakla je da je u intervenciji, osim nje i medicinske sestre Gorane Despot Galić, učestvovao i vozač Hitne medicinske pomoći Mijajlo Miljanović koji im je sve vrijeme pomagao da stabilizuju stanje pacijenta.

- Borba da se krvarenje stavi pod kontrolu trajala je skoro 45 minuta. Mislim da nas je samo Bog pogledao u ovoj situaciji, a i mnoge druge okolnosti koje su nam išle naruku – pojasnila je Babićeva i dodala da joj je najveći strah bio da li će pacijent na vrijeme stići do Banjaluke.

Ukazala je da je rad u manjim domovima zdravlja često zahtjevan, jer se ponekad susreću sa nedostatkom opreme i kadra, ali da u takvim situacijama presudnu ulogu imaju iskustvo, snalažljivost i spremnost cijelog tima da pomogne pacijentu.

Trka s vremenom do Banjaluke

Prvi kontakt sa pacijentom u sanitetskom vozilu imala je medicinska sestra Gorana Despot Galić.

- Za sve nas ovo je bio veliki izazov. Uspjeli smo da reagujemo brzo i spretno i da ga što prije transportujemo do UKC-a. Sve vrijeme sam bila na vezi sa doktoricom, prenosila sam joj stanje pacijenta i slušala njene upute. Uradili smo sve što smo mogli, na sreću, sve se dobro završilo - kazala je Despot Galić

Pacijent je, kako kaže, tokom transporta bio stabilan, te nije ni bio svjestan koliko je situacija ozbiljna dok nije primljen u operacionu salu UKC-a RS.

- Riječ je o vitalnom čovjeku i to je sigurno pomoglo da izdrži. Tokom transporta sam uključila još sedam flaša infuzije, što je oko tri i po litra tečnosti. Istovremeno smo radili kompresiju i podvezivanje rane kako bismo zaustavili krvarenje - kazala je Despot Galić.

Dodaje da su se u jednom trenutku svi uplašili da bi pacijent mogao podleći povredi, ali su zajedničkim naporom uspjeli stabilizovati stanje. - Od Ribnika do Banjaluke ima nešto više od 70 kilometara i taj put se, u normalnim okolnostima pređe za više od sat vremena, a mi smo ga prešli za 48 minuta - zaključila je Despot Galić.

Hitna služba često na velikim izazovima

Direktor Doma zdravlja "Dr Dragan Vojvodić" u Ribniku Nikola Janković kazao je da u njihovoj Hitnoj službi teške situacije nisu rijetkost.

- Često imamo slične intervencije, od teških neuroloških stanja do infarkta i drugih hitnih slučajeva - rekao je Janković i dodao da radu Doma zdravlja u velikoj mjeri doprinosi dobra saradnja sa Fondom zdravstvenog osiguranja i lokalnom zajednicom.

Kadar

Nikola Janković rekao je da, kada je riječ o kadru, trenutno uspijevaju da održe stanje stabilnim, ali u budućnosti očekuje probleme, posebno kada je riječ o medicinskim sestrama i ljekarima.

- Medicinski radnici sve češće odlaze u inostranstvo, pa će to biti izazov za cijeli zdravstveni sistem. Naš Dom zdravlja ima oko 35 zaposlenih i pokriva opštinu sa oko 6.000 stanovnika. Iako je riječ o maloj sredini, obim posla je veliki - zaključio je Janković.