Logo
Large banner

Kako su medicinari iz Ribnika spasili život pacijentu u jednoj od najtežih intervencija

Izvor:

Glas Srpske

06.03.2026

21:40

Komentari:

0
Како су медицинари из Рибника спасили живот пацијенту у једној од најтежих интервенција
Foto: Ustupljena fotografija

Znanje, brzina i prisebnost medicinskog tima Doma zdravlja "Dr Dragan Vojvodić" u Ribniku bili su presudni da pacijent Gojko Savić (79) iz Donjeg Ribnika, kojeg je ugrizla svinja i probila mu arteriju u natkoljenici, stigne živ do ljekara u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Dramatična borba sa krvarenjem

Ljekar i medicinsko osoblje koje je učestvovalo u ovom herojskom činu, kažu da je situacija bila izuzetno dramatična, jer se krvarenje nije moglo zaustaviti ni nakon postavljanja kompresivnog zavoja i poveske.

- Prvi put u devet godina rada mi se desilo da krvarenje ne mogu da zaustavim. Bilo je masivno, kao u filmu, arterijska krv je išla u mlazu u vazduh - rekla je doktorica Danijela Babić za "Glas".

Prema njenim riječima, pacijent je u kratkom vremenu izgubio dosta krvi, a timski rad i prisebnost bili su od presudnog značaja.

Timska borba za život

- U tom trenutku nema podjele ko je doktor, ko sestra, svi smo jedan tim koji se bori da spasi život. Dali smo mu oko tri litre infuzije, kao i nekoliko ampula lijeka za zaustavljanje krvarenja, kako bi ga stabilizovali do Banjaluke - navela je Babićeva.

Istakla je da je u intervenciji, osim nje i medicinske sestre Gorane Despot Galić, učestvovao i vozač Hitne medicinske pomoći Mijajlo Miljanović koji im je sve vrijeme pomagao da stabilizuju stanje pacijenta.

- Borba da se krvarenje stavi pod kontrolu trajala je skoro 45 minuta. Mislim da nas je samo Bog pogledao u ovoj situaciji, a i mnoge druge okolnosti koje su nam išle naruku – pojasnila je Babićeva i dodala da joj je najveći strah bio da li će pacijent na vrijeme stići do Banjaluke.

Ukazala je da je rad u manjim domovima zdravlja često zahtjevan, jer se ponekad susreću sa nedostatkom opreme i kadra, ali da u takvim situacijama presudnu ulogu imaju iskustvo, snalažljivost i spremnost cijelog tima da pomogne pacijentu.

Trka s vremenom do Banjaluke

Prvi kontakt sa pacijentom u sanitetskom vozilu imala je medicinska sestra Gorana Despot Galić.

- Za sve nas ovo je bio veliki izazov. Uspjeli smo da reagujemo brzo i spretno i da ga što prije transportujemo do UKC-a. Sve vrijeme sam bila na vezi sa doktoricom, prenosila sam joj stanje pacijenta i slušala njene upute. Uradili smo sve što smo mogli, na sreću, sve se dobro završilo - kazala je Despot Galić

Pacijent je, kako kaže, tokom transporta bio stabilan, te nije ni bio svjestan koliko je situacija ozbiljna dok nije primljen u operacionu salu UKC-a RS.

- Riječ je o vitalnom čovjeku i to je sigurno pomoglo da izdrži. Tokom transporta sam uključila još sedam flaša infuzije, što je oko tri i po litra tečnosti. Istovremeno smo radili kompresiju i podvezivanje rane kako bismo zaustavili krvarenje - kazala je Despot Galić.

Dodaje da su se u jednom trenutku svi uplašili da bi pacijent mogao podleći povredi, ali su zajedničkim naporom uspjeli stabilizovati stanje. - Od Ribnika do Banjaluke ima nešto više od 70 kilometara i taj put se, u normalnim okolnostima pređe za više od sat vremena, a mi smo ga prešli za 48 minuta - zaključila je Despot Galić.

Hitna služba često na velikim izazovima

Direktor Doma zdravlja "Dr Dragan Vojvodić" u Ribniku Nikola Janković kazao je da u njihovoj Hitnoj službi teške situacije nisu rijetkost.

- Često imamo slične intervencije, od teških neuroloških stanja do infarkta i drugih hitnih slučajeva - rekao je Janković i dodao da radu Doma zdravlja u velikoj mjeri doprinosi dobra saradnja sa Fondom zdravstvenog osiguranja i lokalnom zajednicom.

Kadar

Nikola Janković rekao je da, kada je riječ o kadru, trenutno uspijevaju da održe stanje stabilnim, ali u budućnosti očekuje probleme, posebno kada je riječ o medicinskim sestrama i ljekarima.

- Medicinski radnici sve češće odlaze u inostranstvo, pa će to biti izazov za cijeli zdravstveni sistem. Naš Dom zdravlja ima oko 35 zaposlenih i pokriva opštinu sa oko 6.000 stanovnika. Iako je riječ o maloj sredini, obim posla je veliki - zaključio je Janković.

Podijeli:

Tagovi :

Gojko Savić

divlje svinje

Ribnik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati 19. kola: Sedam srećnika dobilo po 14.000 KM

3 h

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 19. kolu

3 h

0
Дејана Бачко Дјевојка са крилима

Društvo

Djevojka sa krilima saopštila tužnu vijest iz bolnice: Izgubili smo našu bebu

8 h

0
Ко су наше јединствене жене: приче жена које већ 40 година граде компанију Тропик Малопродаја

Društvo

Ko su naše jedinstvene žene: priče žena koje već 40 godina grade kompaniju Tropik Maloprodaja

10 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina

22

58

Sestra Saše Popovića u suzama o jedinoj želji koju on nije ostvario

22

46

Zbog dojave o bombi prekinut koncert zvijezda 90-ih: "Sabotiraju nas"

22

35

ATV u srcu svjetske mode: Modeli iz Republike Srpske u Parizu

22

31

Premijer liga BiH: Borac za nastavak uspješnog niza protiv Širokog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner