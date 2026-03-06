Ko su naše jedinstvene žene: priče žena koje već 40 godina grade kompaniju Tropik Maloprodaja

Postoje ljudi koje viđamo skoro svaki dan, a o kojima zapravo znamo vrlo malo. To su žene koje nas dočekuju na kasi, preporuče nešto ukusno na delikatesu ili pripreme kafu koja nam popravi dan. Za mnoge kupce one su jednostavno poznato lice iz marketa. Ipak, iza tih svakodnevnih susreta stoje životne priče.

Povodom Međunarodnog dana žena kompanija Tropik Maloprodaja pokrenula je kampanju „Naše jedinstvene žene“, kroz koju želi skrenuti pažnju na žene koje svojim radom i posvećenošću čine važan dio svakog Tropik, mojMarket i Crvena jabuka marketa širom Bosne i Hercegovine.



Kroz kratke dokumentarne video priče kampanja donosi pogled na njihov svakodnevni život, ne samo na radnom mjestu, već i izvan njega: u porodici i u trenucima koji ih ispunjavaju van posla.



U fokusu kampanje su četiri koleginice iz različitih gradova i različitih segmenata poslovanja: Mirjana, Marica, Elma i Stankica. Njihove priče predstavljaju mali dio mnogo veće zajednice žena koje svakodnevno čine srce kompanije i koje su svojevrsne predstavnice hiljade koleginica čiji rad je ključan za svakodnevno funkcionisanje svakog marketa.

Danas u kompaniji Tropik Maloprodaja radi 4.116 zaposlenih, od čega je 3.212 žena. Upravo zato žene predstavljaju jednu od najvažnijih snaga kompanije, one koje svakodnevno brinu o kupcima, podržavaju svoje timove i daju prepoznatljivost svakom marketu.



Kampanja „Naše jedinstvene žene“ dolazi u godini u kojoj kompanija obilježava 40 godina od otvaranja prve radnje. Tokom četiri decenije poslovanja kompaniju su oblikovali ljudi, a među njima i hiljade žena koje su svojim radom i energijom ostavile važan trag u njenom razvoju.



„Kada govorimo o 40 godina naše kompanije, govorimo prije svega o ljudima koji su tu kompaniju gradili kroz sve te godine. U našim marketima i službama u upravi danas radi više od tri hiljade žena i upravo one čine važan dio naših timova. Kampanjom Naše jedinstvene žene željeli smo pokazati koliko su njihove priče različite, ali i koliko svaka od njih doprinosi kompaniji na svoj način“, poručila je Aleksandra Marković, PR kompanije Tropik Maloprodaja.



Kampanja nosi i konkretnu poruku brige o zaposlenima. Kao dio aktivnosti usmjerenih na unapređenje zdravlja zaposlenih, tokom ove godine kompanija će obezbijediti besplatan ultrazvuk dojki za sve zaposlene žene.



Jer, iza svakog marketa stoji tim ljudi koji ga čine posebnim.



A među njima, hiljade žena koje već 40 godina, svaka na svoj način, ostavljaju svoj trag.



Jer, svaka od njih je drugačija.

I svaka je jedinstvena.

