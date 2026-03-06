Logo
Large banner

Ko su naše jedinstvene žene: priče žena koje već 40 godina grade kompaniju Tropik Maloprodaja

06.03.2026

14:01

Komentari:

1
Ко су наше јединствене жене: приче жена које већ 40 година граде компанију Тропик Малопродаја

Postoje ljudi koje viđamo skoro svaki dan, a o kojima zapravo znamo vrlo malo. To su žene koje nas dočekuju na kasi, preporuče nešto ukusno na delikatesu ili pripreme kafu koja nam popravi dan. Za mnoge kupce one su jednostavno poznato lice iz marketa. Ipak, iza tih svakodnevnih susreta stoje životne priče.

Povodom Međunarodnog dana žena kompanija Tropik Maloprodaja pokrenula je kampanju „Naše jedinstvene žene“, kroz koju želi skrenuti pažnju na žene koje svojim radom i posvećenošću čine važan dio svakog Tropik, mojMarket i Crvena jabuka marketa širom Bosne i Hercegovine.

Kroz kratke dokumentarne video priče kampanja donosi pogled na njihov svakodnevni život, ne samo na radnom mjestu, već i izvan njega: u porodici i u trenucima koji ih ispunjavaju van posla.

U fokusu kampanje su četiri koleginice iz različitih gradova i različitih segmenata poslovanja: Mirjana, Marica, Elma i Stankica. Njihove priče predstavljaju mali dio mnogo veće zajednice žena koje svakodnevno čine srce kompanije i koje su svojevrsne predstavnice hiljade koleginica čiji rad je ključan za svakodnevno funkcionisanje svakog marketa.

Danas u kompaniji Tropik Maloprodaja radi 4.116 zaposlenih, od čega je 3.212 žena. Upravo zato žene predstavljaju jednu od najvažnijih snaga kompanije, one koje svakodnevno brinu o kupcima, podržavaju svoje timove i daju prepoznatljivost svakom marketu.

Kampanja „Naše jedinstvene žene“ dolazi u godini u kojoj kompanija obilježava 40 godina od otvaranja prve radnje. Tokom četiri decenije poslovanja kompaniju su oblikovali ljudi, a među njima i hiljade žena koje su svojim radom i energijom ostavile važan trag u njenom razvoju.

„Kada govorimo o 40 godina naše kompanije, govorimo prije svega o ljudima koji su tu kompaniju gradili kroz sve te godine. U našim marketima i službama u upravi danas radi više od tri hiljade žena i upravo one čine važan dio naših timova. Kampanjom Naše jedinstvene žene željeli smo pokazati koliko su njihove priče različite, ali i koliko svaka od njih doprinosi kompaniji na svoj način“, poručila je Aleksandra Marković, PR kompanije Tropik Maloprodaja.

Kampanja nosi i konkretnu poruku brige o zaposlenima. Kao dio aktivnosti usmjerenih na unapređenje zdravlja zaposlenih, tokom ove godine kompanija će obezbijediti besplatan ultrazvuk dojki za sve zaposlene žene.

Jer, iza svakog marketa stoji tim ljudi koji ga čine posebnim.

A među njima, hiljade žena koje već 40 godina, svaka na svoj način, ostavljaju svoj trag.

Jer, svaka od njih je drugačija.

I svaka je jedinstvena.

Podijeli:

Tag :

Tropic market

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Свештеник подсјећа вјернике: Мањи гријех је мрсна храна, него да урадите ово током Васкршњег поста

Društvo

Sveštenik podsjeća vjernike: Manji grijeh je mrsna hrana, nego da uradite ovo tokom Vaskršnjeg posta

4 h

0
Полиција упозорава грађане: Опрез, не радите то

Društvo

Policija upozorava građane: Oprez, ne radite to

5 h

0
Магла сунце

Društvo

Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

7 h

1
Најљепше вијести у Српској: Рођено 27 беба

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj: Rođeno 27 beba

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner