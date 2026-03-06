Logo
Large banner

Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

Autor:

ATV

06.03.2026

09:39

Komentari:

0
Магла сунце
Foto: Pexels/David Kanigan

Vazduh je jutros nezdrav u Visokom, Kaknju, Doboju, Zenici, Tuzli i Tešnju, te se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da indeks kvaliteta vazduha u Visokom iznosi 185, u Kaknju 179, Doboju 160, Zenici 158, Tuzli 155 i Tešnju 153, što spada u kategoriju nezdravog vazduha.

Seka Aleksic instagram

Scena

Seka Aleksić progovorila o proširenju porodice: Voljela bih da rodim djevojčicu

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji tokom boravka napolju moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava veća naprezanja.

U Prijedoru i Ilijašu je indeks 149, Banjaluci 148, Sarajevu 137, Brodu 130, Lukavcu 125, Maglaju 119, te je vazduh ocijenjen kao nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

U Vogošći je indeks 95, Travniku 88, Gacku 84, Trebinju 54 i Ivan Sedlu 52, što ukazuje na umjereno zagađen vazduh.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

Osmani raspustila skupštinu privremenih institucija, slijede izbori

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 je opasan po zdravlje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nezdrav vazduh

zagađen vazduh

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хорор послије меча НБА лиге: Човјек упуцан испред хале, хитно пребачен у болницу

Svijet

Horor poslije meča NBA lige: Čovjek upucan ispred hale, hitno prebačen u bolnicu

3 h

0
Погођен носач дронова

Svijet

Iranski nosač dronova pogođen i zapaljen

3 h

0
Авион у Катру

Svijet

Iran gađao najveću američku bazu u Kataru

3 h

0
Ево зашто је важно да свако окади кућу тамјаном: Једна ствар је кључна за благостање

Savjeti

Evo zašto je važno da svako okadi kuću tamjanom: Jedna stvar je ključna za blagostanje

3 h

0

Više iz rubrike

Најљепше вијести у Српској: Рођено 27 беба

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj: Rođeno 27 beba

4 h

0
Повољни услови за вожњу на путевима у Српској

Društvo

Povoljni uslovi za vožnju na putevima u Srpskoj

4 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

4 h

0
Славимо преподобног Тимотеја: Изговорите ову молитву

Društvo

Slavimo prepodobnog Timoteja: Izgovorite ovu molitvu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

12

02

Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner