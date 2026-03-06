Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

Vazduh je jutros nezdrav u Visokom, Kaknju, Doboju, Zenici, Tuzli i Tešnju, te se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da indeks kvaliteta vazduha u Visokom iznosi 185, u Kaknju 179, Doboju 160, Zenici 158, Tuzli 155 i Tešnju 153, što spada u kategoriju nezdravog vazduha.

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji tokom boravka napolju moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava veća naprezanja.

U Prijedoru i Ilijašu je indeks 149, Banjaluci 148, Sarajevu 137, Brodu 130, Lukavcu 125, Maglaju 119, te je vazduh ocijenjen kao nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

U Vogošći je indeks 95, Travniku 88, Gacku 84, Trebinju 54 i Ivan Sedlu 52, što ukazuje na umjereno zagađen vazduh.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 je opasan po zdravlje.