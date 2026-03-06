Logo
Large banner

Okružni sud ”omašio”: Đukanović i Baldo greškom upućeni u Foču

Autor:

Ognjen Matavulj

06.03.2026

14:52

Komentari:

0
Окружни суд ”омашио”: Ђукановић и Балдо грешком упућени у Фочу

Benedi Đukanović i Emilio Baldo nezakonito su, bez pravosnažne presude, upućeni na izdržavanje kazne zatvora u Kazneno-popravni zavod Foča zbog - omaške!

To se navodi u odgovoru koji je Okružni sud u Banjaluci dostavio redakciji ATV-a, potvrđujući da su nakon ovog pravnog skandala Đukanović i Baldo vraćeni u pritvor KPZ Banjaluka.

Omaška bez negativnih posljedica

”Poštovani, omaškom je došlo do upućivanja optuženog B.Đ. i E.B. na izdržavanje kazne zatvora u KPZ Foča, što je uskoro uočeno, pa su optuženi istog dana vraćeni u pritvorsku jedinicu, bez negativnih posljedica u pogledu narušavanja ili onemogućavanja ostvarivanja njihovih prava. Optuženi se nalaze u pritvorskoj jedinici KPZ Banjaluka, gdje će biti zadržani do pravosnažnosti presude”, rekla je portparol Okružnog suda u Banjaluci Milana Anđelić.

Izlet Đukanovića i Balda plaćaju građani

Sud nije pojasnio zašto je došlo do omaške. Nije obrazložio ni zašto je omaška uočena tek kada su Đukanović i Baldo sprovedeni u Foču, a ne dok je prolazila kroz ruke ljudi u crvenim togama i to ne u jednom, već u tri suda. Za njihove omaške odgovornost gotovo i ne postoji, dok se omaške na drugim nivoima ili profesijama veoma skupo plaćaju. To najbolje znaju građani koji su nešto ”omašili” pred sudom.

бенеди ђуканановић

Hronika

Pravni skandal u Srpskoj: Sudovi zanemarili pravosnažnost presude

Činjenica je da će građani, odnosno poreski obveznici platiti jednodnevni izlet Đukanovića i Balda u Foču i to ne jeftino, jer se radi o izletu na koji se ide u pratnji Interventne jedinice Sudske policije Republike Srpske.

Sudovi ”zaboravili” pravo žalbe

Kao što je ATV pisao Đukanović i Baldo juče su upućeni na izdržavanje kazne u fočanski zatvor, da bi brže bolje bili vraćeni u pritvor u Banjaluku. Do toga je došlo jer su čak tri suda u nizu propustila činjenicu da presuda protiv njih nije pravosnažna i da imaju pravo žalbe na drugostepenu presudu, s obzirom na to da su osuđeni na dugotrajne kazne zatvora od 40, odnosno 25 godina.

Osuđeni za ubistvo Slaviše Krunića

Крунић суђење

Hronika

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

Đukanović i Baldo su nepravosnažno oglašeni krivim za teško ubistvo vlasnika ”Sektor sekjuritija” Slaviše Krunića, njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića i ranjavanje vozača Gorana Ilića. Za pomaganje u ubistvu na 20 godina zatvora je osuđen nekadašnji radnik ”Sektor sekjuritija” Rodoljub Gajić kome je drugostepena presuda pravosnažna i on je ostao na izdržavanju kazne u Foči.

Крунић суђење

Hronika

Traže ukidanje presude za ubistvo Slaviše Krunića i novo sudsko vijeće!

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slaviša Krunić presuda

Benedi Đukanović

Emilio Baldo

Okružni sud Banjaluka

Vrhovni sud RS

omaška suda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Jedna osoba poginula, više povrijeđenih u direktnom sudaru

2 h

0
Видио жену са другим, па је брутално претукао: Ударао је док је звала полицију

Hronika

Vidio ženu sa drugim, pa je brutalno pretukao: Udarao je dok je zvala policiju

3 h

1
марихуана

Hronika

Tuzlak uhapšena sa dva kilograma marihuane

4 h

0
Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

Hronika

Zbog proganjanja sproveden na psihijatriju u Sokocu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner