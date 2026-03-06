Okružni sud ”omašio”: Đukanović i Baldo greškom upućeni u Foču

To se navodi u odgovoru koji je Okružni sud u Banjaluci dostavio redakciji ATV-a, potvrđujući da su nakon ovog pravnog skandala Đukanović i Baldo vraćeni u pritvor KPZ Banjaluka.

Omaška bez negativnih posljedica

”Poštovani, omaškom je došlo do upućivanja optuženog B.Đ. i E.B. na izdržavanje kazne zatvora u KPZ Foča, što je uskoro uočeno, pa su optuženi istog dana vraćeni u pritvorsku jedinicu, bez negativnih posljedica u pogledu narušavanja ili onemogućavanja ostvarivanja njihovih prava. Optuženi se nalaze u pritvorskoj jedinici KPZ Banjaluka, gdje će biti zadržani do pravosnažnosti presude”, rekla je portparol Okružnog suda u Banjaluci Milana Anđelić.

Izlet Đukanovića i Balda plaćaju građani

Sud nije pojasnio zašto je došlo do omaške. Nije obrazložio ni zašto je omaška uočena tek kada su Đukanović i Baldo sprovedeni u Foču, a ne dok je prolazila kroz ruke ljudi u crvenim togama i to ne u jednom, već u tri suda. Za njihove omaške odgovornost gotovo i ne postoji, dok se omaške na drugim nivoima ili profesijama veoma skupo plaćaju. To najbolje znaju građani koji su nešto ”omašili” pred sudom.

Činjenica je da će građani, odnosno poreski obveznici platiti jednodnevni izlet Đukanovića i Balda u Foču i to ne jeftino, jer se radi o izletu na koji se ide u pratnji Interventne jedinice Sudske policije Republike Srpske.

Sudovi ”zaboravili” pravo žalbe

Kao što je ATV pisao Đukanović i Baldo juče su upućeni na izdržavanje kazne u fočanski zatvor, da bi brže bolje bili vraćeni u pritvor u Banjaluku. Do toga je došlo jer su čak tri suda u nizu propustila činjenicu da presuda protiv njih nije pravosnažna i da imaju pravo žalbe na drugostepenu presudu, s obzirom na to da su osuđeni na dugotrajne kazne zatvora od 40, odnosno 25 godina.

Osuđeni za ubistvo Slaviše Krunića

Đukanović i Baldo su nepravosnažno oglašeni krivim za teško ubistvo vlasnika ”Sektor sekjuritija” Slaviše Krunića, njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića i ranjavanje vozača Gorana Ilića. Za pomaganje u ubistvu na 20 godina zatvora je osuđen nekadašnji radnik ”Sektor sekjuritija” Rodoljub Gajić kome je drugostepena presuda pravosnažna i on je ostao na izdržavanju kazne u Foči.