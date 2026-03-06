Teniserka dobila jezive prijetnje: "Poslali su mi slike članova porodice i pištolja..."

Prijetnje pištoljem i praćenje porodice

Udvardi je na svom Instagram profilu podijelila detalje koji lede krv u žilama.

Naime, nepoznata osoba ju je kontaktirala direktno na privatni broj telefona, zahtijevajući da namjerno izgubi meč. Kako bi pritisak bio veći, ucjenjivač joj je poslao fotografije članova njene porodice, njihove adrese, podatke o automobilima koje voze, pa čak i sliku pištolja uz direktnu prijetnju da će ih povrijediti ako pobijedi.

- Bilo je zastrašujuće dobiti ovako nešto usred noći. Znali su sve o mojim roditeljima i baki - poručila je vidno potresena teniserka.

Sumnja na ozbiljan propust WTA organizacije

Ono što ovaj slučaj čini još alarmantnijim jeste sumnja da je napadač do njenih privatnih podataka došao preko same krovne organizacije. Udvardi je odmah alarmirala WTA supervizore, koji su joj otkrili frapantan podatak – ona nije jedina. Vjeruje se da je došlo do velikog curenja ličnih podataka iz WTA baze, što je omogućilo kriminalcima da direktno uznemiravaju igračice.

Hitna reakcija policije i konzulata

Zahvaljujući brzoj reakciji mađarskog konzulata, Pana je na meču u Antaliji imala policijsku zaštitu, dok su patrole obezbjeđivale domove njene porodice u domovini. Ipak, teniserka opravdano postavlja pitanje bezbjednosti u modernom sportu:

- Ovo nije normalno. Ne smijemo dozvoliti da zlostavljanje postane svakodnevica. Nijedna sportistkinja ne bi smjela da prolazi kroz ovakav strah dok radi svoj posao.

Dok se istraga o curenju podataka nastavlja, Udvardi je podnijela zvaničnu prijavu turskoj policiji, nadajući se da će odgovorni biti procesuirani, a WTA preduzeti drastičnije korake u zaštiti privatnosti svojih članica.