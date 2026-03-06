Ferero izašao u javnost i otkrio zašto je raskinuta saradnje sa Alkarazom: "Čuvam poruku..."

Bivši trener Karlosa Alkaraza, Huan Karlos Ferero, naveo je kako se osjeća, a kako se sada nosi sa tom činjenicom da njih dvojica više ne sarađuju.

"Emotivno sam dobro, prošla su tri mjeseca i moramo da nastavimo dalje. Isprva, bilo je jako teško gledati Karlosa kako igra, imao sam pomiješane misli da želim da sve ide kako valja po njega i tuge zato što nisam tamo ",rekao je Ferero.

Onda je iskusni Španac pokušao da razluči sve što se pričalo u vezi ugovora, jer su postojale glasine da se raskol desio u finansijskom dijelu dogovora.

" Moj ugovor je bio spreman da se obnovi ukoliko sve ostane isto. Nije bilo ništa oko novca i nije bilo do toga da on ne želi trenera. Na kraju, nismo ni pričali "oči u oči" da li ćemo raditi zajedno. Nismo mogli da dođemo do dogovora, a radilo se o privatnim stvarima koje su se dogodile", izjavio je Ferero.

Onda je komentarisao i novog trenera, Samuela Lopeza.

"Prvi sam koji je ohrabrivao Samua da prihvati posao i trenira Karlosa. On je neko kome beskrajno vjerujem i zaista sam srećan zbog njega. Čini me srećnim to što je svjestan mukotrpnog rada koji se dešavao svih ovih godina. U isto vrijeme, malo zaboli kada neko kome sam vjerovao sada trenira Karlosa, ali sam sada bolj", naveo je Ferero.

Alkaraz ga nije pomenuo po preuzimanju trofeja u Australijan Openu.

" Nije mi to smetalo. Očigledno da bih to volio, ali mislim da su on i njegov tim odlučili da ne pričaju više o tome i to je to. Čuvam poruku koju mi je poslao kad smo se razilazili, zahvalio mi se za sva vremena koja smo zajedno prolazili i rekao mi je da sam bio ključ uspjeha do kojeg je došao", otkrio je Ferero. Zaključio je da bi volio da se susretnu i da se ispričaju kao bivši saradnici i još uvijek prijatelji.

" Radujem se tome da ga vidim i da ga zagrlim, da stavimo stvari u normalu. Još uvijek nam je potrebno da popričamo o prošlim uspjesima i iskustvima, nadam se da ćemo igrati golf zajedn", zaključio je Ferero.

(Telegraf)