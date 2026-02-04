Logo
Nadal javno kritikovao Karlosa Alkaraza

ATV

04.02.2026

12:45

0
Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза
Foto: Tanjug/AP/Dar Yasin

Španski teniski trener Toni Nadal kritikovao je svog sunarodnjaka Karlosa Alkaraza nakon titule na Australijan openu.

Nakon osvajanja titule u Melburnu, Karlos Alkaraz u svojim zahvalama istakao je trenera Samuela Lopesa, dok ime Huana Karlosa Ferera nije pomenuto.

Podsjećanja radi, Ferero i Alkaraz su završili višegodišnju saradnju uoči nove sezone.

"Lijepo je hvaliti svog trenera, ali morate se sjetiti i onog drugog", rekao je Nadal.

"Ne znam kako se završio njegov odnos sa Fererom, ali osjećam se loše što to kažem. Siguran sam da je Samuel Lopes uradio sjajan posao u ova dva mjeseca, ali ne može zaboraviti Fererov rad tokom godina", dodao je.

Toniju se ne bi dopalo da je Rafael Nadal slično uradio kada je strica zamijenio Karlosom Mojom.

"Ne bi mi se svidjelo da je Rafa rekao isto za Karlosa Moju kad sam odlazio", istakao je Nadal.

Karlos Alkaraz

Toni Nadal

Australijan open 2026

