Rodik: Đokovića bi to moglo da penzioniše

Bivši američki teniser Endi Rodik prokomentarisao je izjavu Novaka Đokovića po završetku Australijan opena.
Novak je poslije poraza u finalu od Karlosa Alkaraza kazao da ne zna da li će i sljedeće godine igrati u Melburnu.
Rodik vjeruje da ni sam Đoković ne zna još koliko će igrati, jer to dosta zavisi i od njegove forme, kondicije.
"On zna da je Novak i da ta mala čuda žive u njemu. Ako je to rekao u Australiji, to je zato što ne zna šta će se desiti", rekao je Rodik i dodao:
"Voli da priča o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028, ali bi jedna ozbiljnija povreda mogla da ga penzioniše".
Novak je od ponedjeljka opet u Top 3 tenisera na ATP listi, prvi put poslije godinu i po dana.
