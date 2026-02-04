Logo
Large banner

Rodik: Đokovića bi to moglo da penzioniše

Izvor:

B92

04.02.2026

11:42

Komentari:

0
Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Baker

Bivši američki teniser Endi Rodik prokomentarisao je izjavu Novaka Đokovića po završetku Australijan opena.

Novak je poslije poraza u finalu od Karlosa Alkaraza kazao da ne zna da li će i sljedeće godine igrati u Melburnu.

Rodik vjeruje da ni sam Đoković ne zna još koliko će igrati, jer to dosta zavisi i od njegove forme, kondicije.

Zvezda

Košarka

Odličan raspored za Zvezdu - evo šta je čeka u Evroligi

"On zna da je Novak i da ta mala čuda žive u njemu. Ako je to rekao u Australiji, to je zato što ne zna šta će se desiti", rekao je Rodik i dodao:

"Voli da priča o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028, ali bi jedna ozbiljnija povreda mogla da ga penzioniše".

Novak je od ponedjeljka opet u Top 3 tenisera na ATP listi, prvi put poslije godinu i po dana.

Podijeli:

Tag:

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

Tenis

Gdje je Đoković otišao poslije Australijan opena?

10 h

1
Ђовани Мпетши Перикар

Tenis

Teniser povrijedio sam sebe na bizaran način - VIDEO

1 d

0
Александра Олијњикова

Tenis

Teniserka iz Ukrajine sada neće da se rukuje ni sa Mađaricom

1 d

2
Алкараз отказао наредни турнир

Tenis

Alkaraz otkazao naredni turnir

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner