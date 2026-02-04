Rodik: Đokovića bi to moglo da penzioniše

Novak je poslije poraza u finalu od Karlosa Alkaraza kazao da ne zna da li će i sljedeće godine igrati u Melburnu.

Rodik vjeruje da ni sam Đoković ne zna još koliko će igrati, jer to dosta zavisi i od njegove forme, kondicije.

Košarka Odličan raspored za Zvezdu - evo šta je čeka u Evroligi

"On zna da je Novak i da ta mala čuda žive u njemu. Ako je to rekao u Australiji, to je zato što ne zna šta će se desiti", rekao je Rodik i dodao:

"Voli da priča o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028, ali bi jedna ozbiljnija povreda mogla da ga penzioniše".

Novak je od ponedjeljka opet u Top 3 tenisera na ATP listi, prvi put poslije godinu i po dana.