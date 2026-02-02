Logo
Alkaraz otkazao naredni turnir

02.02.2026

18:56

Алкараз отказао наредни турнир
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangakra

Najbolji teniser svijeta Španac Karlos Alkaraz otkazao je učešće na ATP turniru u Roterdamu.

U saopštenju se navodi da je Alkaraz otkazao nastup na turniru u Holandiji pošto mu je potrebno više vremena za odmor i oporavak posle napora koje je imao na Australijan openu.

Španski teniser je u ned‌jelju u finalu Australijan opena pobedio Novaka Đokovića sa 3:1, po setovima 2:6, 6:2, 6:3 i 7:5.

Alkaraz je prošle godine osvojio turnir u Roterdamu, pošto je u finalu pobijedio Australijanca Aleksa de Minora sa 2:1 po setovima 6:4, 3:6 i 6:2. ATP turnir u holandskoj luci biće odigran od 9. do 15. februara.

Španac je trenutno prvi igrač svijeta i sada ima 13.650 bodova, a dodatno je uvećao i prednost u odnosu na Janika Sinera, koji se nalazi na drugom mjestu sa 10.300 bodova.

