Crnogorski novinar likuje nakon poraza Đokovića: "Slatki zvuk tišine"

Regionalni mediji su u superlativu pisali i o Novaku Đokoviću i o Karlosu Alkarazu, a najpoznatiji crnogorski sportski novinar Nebojša Šofranac je sa druge strane likovao nakon trijumfa mladog Španca i oglasio se na svom Fejsbuk profilu.

"Sweet Sound of Silence (slatki zvuk tišine)... Karlos je postao već najbolji u istoriji u smislu kompletiranja životnog Grend slema, sa samo 22 i po godina, Nadal je to uradio sa 24, Federer sa 28, Đoković sa 29, Agasi sa 29! Sve ono što sam napisao o njemu 2018. kad je imao 15 godina i kad ga je uzeo Ferero dokazalo se definitivno 16.jula 2023 kad je prvi put detronizovao Đokovića na Vimbldonu, ali evo danas sa ovim rekordom zauvijek. On sad već ima 7 Grend slemova, u ovoj fazi karijere Đoković je imao samo 1, pa je lako zaključiti gd‌je su njemu granice, tok istorije se ne može zaustaviti, mladost se ne moze zaustaviti", naveo je Šofranac.

"Fiziološki pad je brzo došao"

Pohvalio je Đokovića za prvi set i dodao da bi on dominirao da se nisu pojavili Alkaraz i Siner.

"Zvuk tišine je za one koji to tada nisu shvatili, koji nikad ništa ne shvataju na vrijeme, a Đoković je ovaj slem učinio nezaboravnim time što je sa 39 prvi put uspio da zaista uzdrma eru Sinkaraz, kad su svi mislili da je voz davno prošao (prošle godine polufinala RG i Vimbldona sa Janikom i polufinale US Opena sa istim Karlosom izgubio sve sa 3:0). Nadrealan meč prekjuče i danas još više nadrealan, prvi set u koji je ušao 1000 na sat i pogađao sa zastrašujućih 95%. Ali fiziološki pad je brzo došao, a Karlos je igrao tehnički i taktički savršeno, i snaga i magija. I uradio je baš ono sto smo najavili, nastavlja da prati Nadala na 17 godina distance, toliko je mlađi od njega, buknuo je 2022, a Nadal 2005, i evo osvojio prvi AO 2026, a Nadal 2009, takođe 1. februara, kad se isplakao Federer", naveo je Crnogorac i dodao:

"Ovo je deveti uzastopni slem koji pripada ili Karlosu ili Janiku, da se ova dva fenomena nisu ovako brzo pojavili na teniskom nebu, Đoković bi osvajao do 42.godine jer se famozna 'next gen'" Medvedeva, Zvereva i Cicipasa izgubila, ali oni ne daju ni mrvice..."

Đoković je danas poražen u finalu Australijan opena od Alkaraza 2:6, 6:2, 6:3, 7:5