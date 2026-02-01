Logo
Novak Đoković u tri riječi raspametio cijelu Srbiju - FOTO

Izvor:

Agencije

01.02.2026

16:56

Komentari:

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Dita Alangkara

Naš teniser Novak Đoković se oglasio na društvenoj mreži Instagram, nekoliko sati nakon poraza u velikom finalu Australijan opena od Karlosa Alkaraza (3:1).

Bio je Novak na dva osvojena seta do istorije i 25. Gren slem titule, ali je na kraju Alkaraz bio taj koji se radovao u Melburnu.

Poslije meča je Đoković održao jako zanimljivu konferenciju za medije, nakon čega se i oglasio na društvenoj mreži Instagram.

Inače, nakon meča je Novak prve impresije na srpskom jeziku posvetio upravo Bogu, a istakao je da on za njega ima planove, koje on mora da prihvati.

Објава Новака Ђоковића на Инстаграму
Objava Novaka Đokovića na Instagramu

Novak Đoković

Australijan open 2026

Karlos Alkaraz

