Htio da spasi kuću od požara, pa zapalio suprugu i sebe

Izvor:

Telegraf

01.02.2026

17:48

Komentari:

0
Хтио да спаси кућу од пожара, па запалио супругу и себе
Foto: Pixabay

Detalji stravične nesreće koja se dogodila u utorak uveče u naselju Pudarci ukazuju na to da je tragedija mogla biti još veća.

Prema najnovijim nezvaničnim saznanjima, do eksplozije nije došlo samo u peći, već je u pitanju bila lančana reakcija koja je supružnike D. M. (58) i M. M. (54) ostavila sa teškim opekotinama.

Hrabrost koja je prerasla u tragediju

Kako se saznaje, D. M. je namjeravao da ubrza potpalu vatre koristeći nitro razređivač. Međutim, u trenutku sipanja, plamen je momentalno zahvatio flašu koju je držao u ruci.

U pokušaju da spriječi požar u kući i zaštiti porodicu, muškarac je dograbio zapaljenu flašu i potrčao ka izlazu kako bi je iznio napolje. Nažalost, prije nego što je uspio da je izbaci, flaša je pod pritiskom gasova eksplodirala u njegovim rukama, a vatrena stihija je zahvatila i njega i njegovu suprugu koja se nalazila u blizini.

Borba za život u KCS

Ljekari u Kliničkom centru Srbije bore se za oporavak supružnika koji su zadobili povrede opasne po život. Žena je hospitalizovana sa opekotinama koje pokrivaju čak 35 odsto površine tijela. Njen suprug zadobio je opekotine na 16 odsto tijela, uglavnom na rukama i torzu.

Oboje su zadržani na intenzivnoj njezi, a s obzirom na to da su u pitanju opekotine drugog i trećeg stepena, proces oporavka će biti dug i neizvjestan.

Ljekari upozoravaju da su opekotine koje zahvataju više od 30% kože izuzetno kritične zbog rizika od sepse i otkazivanja organa. Nitro razrjeđivač je jedna od najopasnijih materija u domaćinstvu jer njegova isparenja postaju eksplozivna već na sobnoj temperaturi.

Uviđaj je potvrdio da je vatra bila lokalizovana nakon eksplozije, ali su posljedice po zdravlje supružnika katastrofalne.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Tagovi:

požar

Eksplozija

Komentari (0)
