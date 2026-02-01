Izuzetno značajne promjene za bh. radnike u Sloveniji

Za razliku od dosadašnje prakse, bh. radnici će ubuduće u Sloveniji imati pravo mijenjati poslodavca već u prvoj godini zaposlenja.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, Savjet ministara BiH usvojio je dokument koji otvara put prema značajnom unapređenju prava državljana BiH zaposlenih u Sloveniji.

Ljubav i seks Potpuno neobično mjesto za vjeridbu: Sudbonosno ''da'' izgovorila na deponiji

Kako navode iz Ministarstva civilnih poslova, riječ je o pokretanju postupka za izmjene i dopune postojećeg sporazuma o zapošljavanju između dvije države, čime se radni status bosanskohercegovačkih državljana usklađuje s novim zakonodavstvom u Sloveniji, ali se i direktno poboljšava njihov položaj na tržištu rada, prenosi "Večernji list BiH".

Ističu kako se najvažnija novina odnosi na veću slobodu i zaštitu radnika tokom prve godine boravka u Sloveniji.

"Izmjenama sporazuma omogućava se promjena poslodavca u prvoj godini zaposlenja, uz pribavljanje nove dozvole nadležnog tijela države zaposlenja. Ova izmjena direktno doprinosi većoj sigurnosti radnika, smanjenju rizika od zloupotreba te jačanju njihove pregovaračke pozicije na tržištu rada", objasnili su iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Puna pravna zaštita

Naime, predloženim izmjenama postojećeg sporazuma o zapošljavanju između dvije države ispravlja se trenutna situacija u kojoj su radnici iz BiH bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na državljane zemalja koje nemaju potpisan bilateralni sporazum sa Slovenijom, a nastavlja se i borba protiv neregularnih migracija.

Region Luka (11) je najmlađi svinjogojac: Ima šest krmača i 64 praseta

Ukratko, izmjene osiguravaju da svaki radnik iz BiH u Sloveniji ima punu pravnu zaštitu i jasno definisan status.

Potreba za izmjenama sporazuma potvrđena je i na sastancima Međudržavne komisije BiH i Slovenije, nakon uvođenja sistema jedinstvene dozvole za boravak i rad u Sloveniji.

"Bez ovih izmjena bosanskohercegovački radnici bili su 'vezani' uz jednog poslodavca u prvoj godini rada, što je ograničavalo njihovu mobilnost i pregovaračku moć. Ministarstvo civilnih poslova BiH dobilo je pozitivna mišljenja svih relevantnih institucija, uključujući Agenciju za rad i zapošljavanje BiH, koja je potvrdila da su ove promjene iznimno povoljne za naše radnike", istakli su iz Ministarstva civilnih poslova te zaključili kako će, u skladu sa zaključcima Savjeta ministara, uputiti Predsjedništvu BiH prijedlog za donošenje odluke o pokretanju pregovora, kao i prijedlog da ovlašteni potpisnik sporazuma u ime BiH bude ministar civilnih poslova BiH.

70.000 radnika iz BiH

Inače, prema ranijim podacima, u Sloveniji je tokom prošle godine radilo više od 70.000 radnika iz BiH, gotovo dvostruko više nego prije osam godina.

Ako je suditi po situaciji na slovenačkom tržištu rada i prilikama u BiH, njihov broj će i dalje rasti.

Tenis Crnogorski novinar likuje nakon poraza Đokovića: "Slatki zvuk tišine"

Naime, prije dvije godine u izjavi za "Srpskainfo" tadašnja potpredsjednica Vlade Slovenije Sanja Ajanović Hovnik upozorila je da u deželi godišnje oko 40.000 radnika ode u penziju, a oko 20.000 novih ljudi dolazi na tržište rada.

Radnici iz BiH su najbrojniji među "migrantima" iz Slovenije.

Zbog kulturološke i jezičke bliskosti, zajedničke istorije i geografske blizine, radnici iz BiH, mnogo češće nego oni iz dalekih zemalja, ostaju u Sloveniji.

Zbog troškova stanovanja trenutno im je Nova Gorica omiljena destinacija za smještaj.