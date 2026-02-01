Lažni doktor prevario muškarca i uzeo mu hiljade evra

Muškarac star 64 godine s područja Zadra postao je žrtva prevare nakon što ga je juče poslijepodne telefonom kontaktirao nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao doktor.

Tokom razgovora prevarant ga je uvjerio da je njegovoj kćerci hitno potrebna operacija i liječenje, te da je za to neophodno uplatiti novac u kratkom roku.

Povjerovavši u iznesenu priču, oštećeni je postupio prema uputama nepoznate osobe i na adresi svog stanovanja predao više hiljada evra muškarcu koji je došao po novac.

Kako je saopštila policija, novac je predat direktno osobi koja se pojavila na kućnoj adresi, a koja je nakon toga nestala.

Slučaj je prijavljen nadležnim organima, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje s ciljem identifikacije i pronalaska počinioca ove prevare, objavljeno je u policijskom saopštenju koje prenose hrvatski mediji.