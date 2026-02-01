Genije optužen za krađu 65 miliona dolara viđen u BiH

Zloglasni kanadski matematičar Andean Međedović pušten je na slobodu nakon što je 2024. godine proveo 105 dana u pritvoru u Srbiji, ali mu se od tada gubi svaki trag.

Prema dostupnim informacijama, postoje indicije da se nalazi negdje u Bosni i Hercegovini.

Tenis Alkaraz i Australijan open prekršili pravila zbog Đokovića

Međedović, rođen u Hamiltonu u Kanadi, bio je poznat po izuzetnoj akademskoj briljantnosti iz matematike, ali je to znanje, prema navodima istražnih organa, iskoristio za krađu više od 65 miliona dolara iz kripto projekata.

Iako ga je Interpol locirao i priveo u Evropi prije dvije godine, danas je ovaj takozvani “analitički lopov” nedostupan pravosudnim institucijama.

Srednju školu završio je sa samo 14 godina, dok je magistrirao čistu matematiku sa 18. Ubrzo nakon toga okrenuo se kriminalnim aktivnostima, a njegovi međunarodni problemi počinju nakon leta iz Amsterdama prema Kuvajtu, preko Istanbula.

Dana 11. decembra 2023. godine, dvije sedmice nakon tog putovanja, holandske vlasti izdale su evropsku potjernicu za “mladićem koji je izveo hakerski napad” u kojem je ukradeno 48 miliona dolara u digitalnoj imovini. Međedović je uhapšen u Beogradu devet mjeseci kasnije.

Koristio lažne identitete i pasoše širom Evrope

Prema dokumentima iz postupka ekstradicije pred Višim sudom u Beogradu, koje su analizirali istraživački novinari, Međedović je tokom bjekstva kontrolisao oko 65 miliona dolara u kriptovalutama.

Hronika Žena pronašla bombu u dvorištu kuće: Meta bio njen sin?

Njegova kretanja od 2021. godine do hapšenja u Beogradu nisu precizno utvrđena. Sam je tvrdio da je boravio u Južnoj Americi, na neimenovanim ostrvima, kao i u zatvoru “negdje u Evropi”. Sudski prevodi u Srbiji navode da je nakon nestanka krajem 2021. putovao kroz Brazil, Dubai i Španiju.

“Možda može živjeti luksuzno, ali za plaćanje kirije, kupovinu automobila ili putovanja nema mnogo mjesta koja prihvaćaju kriptovalute”, izjavio je Kajl Armstrong, bivši agent FBI-a, danas zaposlen u kompaniji TRM Labs, dodajući da je moguće da je Međedović “unovčio dio svojih miliona”.

Međedović je dobro poznat u kripto krugovima jer se dovodi u vezu s eksploatacijom dvije platforme. Američko Ministarstvo pravde i holandske vlasti povezuju ga s hakovanjem vijetnamskog DeFi multičejn agregatora KajberSvop.

Kako je ranije izvijestio "Kriptopolitan", "KajberSvop" je 2023. godine pretrpio bot-napad na front-end, pri čemu je ukradeno 48 miliona dolara korisničkih sredstava. Nakon krađe, napadač je javno poručio kompaniji:

“Pregovori će početi za nekoliko sati kada se potpuno odmorim. Hvala".

Ova poruka kasnije je postala dio američke optužnice, otpečaćene početkom 2025. godine, kojom se Međedović tereti za iznudu. Holandske vlasti tvrde da je napad izveden iz hotela u Hagu, gdje se prijavio sa lažnim slovačkim pasošem, a hotel je napustio jutro nakon napada, iako je unaprijed platio mjesec dana boravka, prenosi "Kriptopolitan".

Savjeti Ove biljke najbolje upijaju vlagu: Idealne su za kupatilo

Sud u Ontariju izdao je nalog za njegovo hapšenje krajem 2021. godine, nakon što se nije pojavio na građanskom suđenju. Takođe se sumnjiči da je sa 18 godina iskoristio ranjivosti koda na platformi "Indeks Fajnans" i pribavio 16,5 miliona dolara.

Gdje je danas Andean Međedović?

Prema evidencijama holandske policije, za jedan let koristio je pasoš Bosne i Hercegovine, dok je sa slovačkim pasošem putovao u Sarajevo. Pred sudom u Beogradu izjavio je da posjeduje državljanstvo BiH, a ne Kanade.

Kanadsko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je tijekom ljeta 2024. bilo upoznato sa “kanadskim državljaninom pritvorenim u inostranstvu”.

Nakon putovanja u BiH 2023. godine, uslijedila je Interpolova crvena potjernica. Njegova sljedeća potvrđena lokacija bili su Ujedinjeni Arapski Emirati. Beogradskom sudu rekao je da je “četiri mjeseca boravio u Dubaiju”, koristeći ime Lorenco. Pod tim imenom iznajmio je i stan u Beogradu, što je na kraju dovelo do njegovog hapšenja u avgustu 2024. godine.

Svijet Od danas u Bugarskoj obavezno plaćanje u evrima

U pritvoru je proveo 105 dana, ali je pušten nakon što je propao pokušaj njegove ekstradicije u Holandiju. Sudije su navele da tužilaštvo nije dovoljno dokazalo krivicu, kao i da su moguće kazne u toj zemlji bile preblage, prenosi "Radiosarajevo".

Američki sudski podnesak iz januara prošle godine navodi da se “optuženi vjerovatno nalazi na slobodi, u Bosni i Hercegovini”. Nakon glasina da se nalazi u blizini Sarajeva, novinari CBC-a kontaktirali su upravnika zgrade u kojoj je navodno boravio, ali im je rečeno da su vlasti dolazile u potragu, no da “nikada nije viđen na toj adresi”.